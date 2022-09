Token-Mapping zur Kryptoregulierung: Weltweit erste Token-Karte soll in Australien erstellt werden

• Australien will Kryptos stärker regulieren• Token-Mapping soll erstellt werden• Down Under als Vorreiter

Australien gilt als kryptofreundliches Land. Entsprechend sind die Kryptoaktivitäten in Down Under deutlich gestiegen, weshalb sich die Regierung des Landes nun veranlasst sieht, einen Regulierungsrahmen zu erarbeiten. "Die Australier erleben eine digitale Revolution in allen Wirtschaftssektoren, aber die Regulierung hat Mühe, mit dem Krypto-Asset-Sektor Schritt zu halten und sich anzupassen", erklärte der australische Schatzmeister Jim Chalmers unlängst.

Token-Mapping als erster Schritt

In einem ersten Schritt zur Regulierung des Krypto-Ökosystems plant die australische Regierung eine Art Krypto-Landkarte. Im Rahmen des so genannten Token-Mapping sollen Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten für Kryptowährungen zusammengetragen werden, um daraus Rückschlüsse auf mögliche Regulierungen schließen zu können.

Der Prozess soll dazu dienen, zu ermitteln, welche Krypto-Assets bereits durch das Finanzdienstleistungsrecht reguliert werden und bei welchen digitalen Währungen noch eine entsprechende Regulierungsgesetzgebung notwendig ist.

Diesen Schritt hat die vorherige Regierung Chambers zufolge übersprungen: "Die vorherige Regierung versuchte sich an der Regulierung von Krypto-Assets, sprang aber vorzeitig direkt auf Optionen, ohne vorher zu verstehen, was reguliert wurde". Daher wolle die sich seit drei Monaten im Amt befindliche neue Regierung nun einen ernsthafteren Ansatz verfolgen, um herauszufinden, was sich im Ökosystem befindet und welche Risiken zuerst betrachtet werden müssen". Weiter erklärte er: "Ziel wird es sein, bemerkenswerte Lücken im Regulierungsrahmen zu identifizieren, die Arbeit an einem Lizenzierungsrahmen voranzutreiben, innovative Organisationsstrukturen zu überprüfen, Aufbewahrungspflichten für Drittverwahrer von Krypto-Vermögenswerten zu prüfen und zusätzliche Verbraucherschutzmaßnahmen bereitzustellen."

Australien als Vorreiter

Australien ist das erste Land weltweit, das sich mit Token-Mapping widmet. Caroline Bowler, die Chefin von BTC Markets, bewertet den Schritt der australischen Regierung positiv. Gegenüber Bloomberg erklärte sie: "Die Vorteile des Token-Mappings sind vielfältig. Es wird Krypto-Investoren mehr Klarheit verschaffen, Unternehmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Blockchain-basierten Innovationen unterstützen, dem Krypto-Handel eine Orientierungshilfe an die Hand geben sowie die Regulierungsbehörden bei der Gestaltung eines angemessenen Regulierungssystems unterstützen".



