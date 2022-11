Warum NFTs die Zukunft sind

NFTs haben sich in den letzten zwei Jahren von der Krypto-Obskurität zum Mainstream-Gesprächsthema entwickelt, und das könnte erst der Anfang sein. Wenn die meisten Menschen an NFTs denken, denken sie an überteuerte NFT-Kunst, digitale Sammlerstücke und sehr teure Bilder von Comic-Affen.

Aber NFTs können alle möglichen praktischen Anwendungen ermöglichen, von der Sicherung von Krediten bis hin zu KI-gestützter Innenarchitektur und Metaverse Ökosystemen.

Alles, was wichtig ist, ist nicht fungibel

Etwas ist fungibel (vertretbar), wenn es mit anderen Gegenständen des gleichen Typs austauschbar und von diesen nicht zu unterscheiden ist. Ein vertretbarer Gegenstand kann ohne Wertverlust durch einen anderen identischen Gegenstand ersetzt werden, so als würde man einen Dollar gegen einen anderen Dollar tauschen.

Fungible Vermögenswerte wie Geld oder Benzin sind zwar wertvoll, aber in der Regel nur in dem Maße wichtig, in dem sie uns helfen, etwas nicht fungibles (Eigentum, Erfahrungen) zu erwerben. Etwas Nicht-Fungibles hingegen ist einzigartig.

Das sind Sachen wie das eigene Zuhause, Auto und sogar eine Tasse Kaffee. Es umfasst Beziehungen, Körper und Vorlieben. Erfahrungen, Zeugnisse, Erinnerungen und Ruf sind alle nicht fungibel. Diese Sachen sind einzigartig und kann nicht durch ein identisches Äquivalent ersetzt werden.

Sogar Dinge, die als fungibel beginnen, können nicht fungibel werden. Autos der gleichen Marke, des gleichen Modells und Baujahrs mögen vertretbar erscheinen, wenn sie brandneu sind, aber wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, möchte man auf jeden Fall den Zustand des jeweiligen Fahrzeugs bewerten. Im gleichen Sinne ist es egal, welche Tasse Kaffee der Barista aus einer Kanne reicht, aber man möchte diese wahrscheinlich nicht mehr nach dem ersten Schluck mit einer anderen Tasse Kaffee tauschen.

Digitale Repräsentationen von nicht vertretbaren Dingen sind nützlich

Einzelhändler führen Aufzeichnungen über ihre Kunden und was sie kaufen. Dies hilft ihnen, Käufer zu unterstützen, wenn etwas kaputt geht, oder festzustellen, welche Garantien gelten. Innenarchitekten und Architekten verwenden Blaupausen, um Lösungen innerhalb der Grenzen eines Raums vorzuschlagen. Ärzte und Zahnärzte verwenden Patientenakten zur Behandlung von Patienten.

Viele technologiefähige Unternehmen bauen auf digitalen Repräsentationen von nicht vertretbaren Dingen auf. Spotify, YouTube, Netflix und GoodReads modellieren den Geschmack der Benutzer, um Inhalte zu empfehlen.

Diese digitalen Darstellungen ermöglichen es Plattformen, Dienste auf der Grundlage von Benutzerdaten bereitzustellen, aber sie erlauben dem Benutzer nicht, diese Daten direkt zu nutzen. Dies optimiert den Wert für die Plattform, nicht für den Endbenutzer.

Aber selbst wenn Benutzer direkt auf diese Daten zugreifen könnten, wäre dies nicht sehr nützlich, da diese Darstellungen nicht standardisiert oder portierbar sind ? sie sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich und mit anderen Diensten nicht kompatibel. Was bedeutet das? Endnutzer können zum Beispiel nicht ihren Spotify-Geschmacksmodell verwenden, um lokale Veranstaltungen auf TicketMaster zu finden. Oder ein Bauplan von zu Hause verwenden, um passende Möbel bei Ikea zu finden.

In den meisten Fällen hat der Endbenutzer keine Kontrolle darüber, wer oder was Zugriff hat. Damit diese digitalen Repräsentationen ihr volles Potenzial ausschöpfen können, brauchen die Benutzer Eigenverantwortung und Interoperabilität.

Dezentralisierungen gibt Endbenutzern die Macht zurück

Die Dezentralisierung gibt Benutzern die Kontrolle über ihre Daten, wodurch echtes Eigentum entsteht. Es beseitigt Barrieren für den Datenzugriff, die von zentralisierten Plattformen auferlegt werden, was Interoperabilität ermöglicht. Diese Eigenschaften erschließen neue Dienste und Funktionen für Endbenutzer, verbessern den Nutzen des zugrunde liegenden, nicht fungiblen Elements und ermöglichen ganze Ökosysteme datengesteuerter Unternehmen.

NFTs oder nicht fungible Token sind eindeutig identifizierbare Blockchain-Assets, die zur Zertifizierung von Eigentum und Authentizität verwendet werden. NFTs können Vermögenswerte außerhalb der Blockchain bezeichnen, wie Kunstwerke, Mitgliedschaften oder vieles mehr.

Auf dezentralen Blockchains statt in zentralen Datenbanken gespeichert, kontrolliert niemand eine NFT außer ihrem Besitzer. Portabilität und Besitz ermöglichen viele neue Anwendungsfälle. Einige neue Krypto Start-up nutzen diese Anwendungsfälle, um vielversprechende NFT Projekte zu erstellen. Ein solches Krypto Start-up ist zum Beispiel IMPT.io.

Was ist IMPT?

IMPT.io hat Einzelpersonen und Unternehmen zusammengebracht, die einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten möchten, indem sie beide Parteien belohnen. IMPT bietet einen erschwinglichen und effektiven Mechanismus, der es Menschen ermöglicht, in unseren Planeten zu investieren und zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen.

Dieses Projekt hat sich mit Tausenden von großen Einzelhandelsmarken zusammengetan und wird Investoren mit IMPT-Token für den Einkauf bei ihnen belohnen ? die Partner leisten dann einen Beitrag zu umweltbewussten Anliegen, um den Klimawandel zu bekämpfen. impt.io hat bereits Unternehmen wie Samsung, Microsoft und LEGO an Bord.

Der freiwillige CO2-Markt hat einen jährlichen Wert von rund 2 Milliarden US-Dollar, wird aber im nächsten Jahrzehnt exponentiell wachsen, wobei Bloomberg schätzt, dass er im Jahr 2030 bis zu 100 Milliarden US-Dollar wert sein wird.

Das Treueprogramm belohnt Einzelpersonen für positive Beiträge zum Umweltschutz. Das Herzstück der Plattform sind Kohlenstoffgutschriften ? Genehmigungen, die Kohlenstoffemissionen darstellen, die aus der Atmosphäre entfernt werden, wobei eine Gutschrift einer Tonne Kohlendioxid entspricht.

Es wird als ein Mechanismus zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen angesehen, und Einzelpersonen kaufen Kohlenstoffgutschriften, um die durch Lieferfahrzeuge, Reisen und industrielle Produktion verursachten Kohlenstoffemissionen auszugleichen.

IMPT NFTs

Was hat IMPT.io mit NFTs zu tun? Investoren, die ihre Emissionszertifikate nicht verbrennen, können sie Stadtessen in NFTs prägen und als Investitionen halten oder verkaufen.

Durch den Einsatz von NFT- und Blockchain-Technologie wird Betrug auf dem Markt für Kohlenstoffkredite reduziert, denn ein unveränderlich und transparentes Hauptbuch bedeutet, dass keine betrügerischen Kredite erstellt werden können und keine zwei Unternehmen die Nutzung desselben Kredits beanspruchen können.

IMPT hat sich als eine der besten neuen NFT Projekte erwiesen, die man in Anbetracht ihrer Anwendungsfälle und ihres inneren Wertes investieren kann. Zum Glück für die Anleger können sie sich immer noch in der Frührunde an der Mittelbeschaffung beteiligen und von diesem Wertzuwachs profitieren.

Die erste Phase des Vorverkaufs war vier Wochen früher als geplant ausverkauft und brachte mehr als 13 Millionen US-Dollar ein. Die laufende zweite Phase ermöglicht es Anlegern, IMPT-Token für 0,023 US-Dollar pro Token zu kaufen, während IMPT den Wert der Münze in der dritten Phase des Vorverkaufs auf 0,028 $ erhöhen wird ? eine Steigerung von 22 % gegenüber dem aktuellen Preis und 55 % gegenüber Phase 1.

Anleger, die an der Zukunft von NFTs interessiert sind, die sollten sich jetzt das IMPT NFT Projekt genauer ansehen und IMPT-Token kaufen, solange sie noch erschwinglich sind und bevor sie möglicherweise explodieren, sobald sie an Börsen notiert sind.

