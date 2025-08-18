DAX24.367 +0,8%ESt505.430 +0,8%Top 10 Crypto16,86 -0,9%Dow44.741 -0,4%Nas21.665 -0,2%Bitcoin101.494 -3,7%Euro1,1640 -0,6%Öl66,69 +1,5%Gold3.340 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen
Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen Aktien von RENK, Rheinmetall & HENSOLDT uneins: RENK sieht Möglichkeit Israel-Exportstopp zu umgehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/ Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1690 US-Dollar

14.08.25 16:20 Uhr

(Im dritten Satz fehlte eine Zahl)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1690 (Mittwoch: 1,1711) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,85543 (0,8538) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86100 (0,86310) britische Pfund, 171,30 (172,47) japanische Yen und 0,9415 (0,9409) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl