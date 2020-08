Bitcoin konsolidiert - folgt bald der Ausbruch nach oben?

• Bitcoin konsolidiert oberhalb der 11.000-Dollar-Marke• Analyst rechnet mit Fortsetzung der Seitwärtsbewegung• Altcoins währenddessen gefragtKurz bevor der vergangenen Monat endete, legte der Bitcoin deutlich zu - in einem Tageshoch am 02. August gelang ihm kurzzeitig auch der Sprung über die 12.000-Dollar-Marke. Zuvor konsolidierte er um die Marke bei 11.700 US-Dollar und pendelt auch nun wieder um dieses Niveau. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4 % der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln . Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Die Spanne zwischen 11.800 und 12.000 US-Dollar habe sich somit als Widerstand erwiesen, heißt es bei Coin Update.

Wann kommt der Break-Out?

Zunächst scheint es auch so, als würde das Urgestein unter den Kryptowährungen weiter seitwärts pendeln. Der Widerstand in der genannten Spanne sei durch Verkäufe durch bärische Trader verstärkt worden, schreibt Coin Update. Anleger könnten parallel dazu Altcoins mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung im Blick gehabt haben.

Ein Analyst habe außerdem geäußert, dass der Bitcoin noch etwa zwei Wochen in dieser Range gefangen sein könnte - bevor ein deutlicher Ausbruch nach oben folgen werde. Sei erst einmal der gegenwärtige Widerstand durchbrochen, wäre ein Anstieg auf bis zu 13.000 US-Dollar möglich. Ein identischer Ablauf gelte ebenso für Ethereum, berichtet die auf Kryptowährungen spezialisierte Seite.

