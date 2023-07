Wie der Übergang des Gamings zum Web3 erfolgt

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Vom Web2 zum Web3: eine Revolution, die die Gaming-Welt auf den Kopf stellt. Doch was bedeutet diese Transformation für Spieleentwickler und Gamer? Welche Herausforderungen kommen auf sie zu und welche neuen Möglichkeiten eröffnen sich? Und wie sieht die Rolle von Blockchaintechnologie und Tokenomics in dieser neuen Ära aus? Tauchen Sie ein in eine faszinierende Reise durch das aufkommende Zeitalter des offenen Web3-Gamings.

Von geschlossenem Web2 zum offenen Web3 und die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit

Eigenschaften Web2 Web3 Wirtschaftsmodell Geschlossen Offen Assets Intern Extern Governance Zentral Dezentral In-Game-Inhaberschaft Temporär Dauerhaft Interoperabilität Marginal Zunehmend

Die Reise von der zentralisierten Struktur des Web2 zu dem offenen, dezentralisierten Web3, ist geprägt von bedeutenden Veränderungen. Diese Transformation hat nicht nur das Internet revolutioniert, sondern auch ein neues Zeitalter für die Gaming-Industrie eingeläutet – eine Ära, in der die Blockchaintechnologie und die Tokenomics in das Zentrum der Aufmerksamkeit rücken.

Dabei werden neben einem fesselnden und unterhaltsamen Game werden nachhaltige P2E-Game Tokenomics anstelle von Pyramidensystemen benötigt, sodass die Spieler auch gehalten werden können. Dieser Aspekt ist jedoch gerade auf einem Pioniermarkt wie den Web3-Games ein experimentelles Unterfangen, bei welchem insbesondere zu Beginn sicherlich auch von einigen Projekten Fehltritte gemacht werden.

Umso entscheidender wird es, die nachhaltigen Wirtschaftsmodelle möglichst frühzeitig zu entdecken. Zudem funktionieren möglicherweise die ursprünglichen Ökonomien der Web2-Games nicht mehr für das Web3.

Denn es gibt neue Modelle, welche die Nutzer und die Gegenstände vollkommen anders einbinden. Ebenso öffnen sich die Games und Plattformen im Multiverse-Ansatz auch immer mehr gegenüber konkurrierenden Anbietern und erzielen eine Symbiose.

Jetzt frühzeitig in Web3-Massenadaption investieren!

Was ist das Web 3?

Damit der Übergang vom Web2 zum Web3 vollzogen wird, müssen die Spieleentwickler einige Punkte beachten, um die besonderen Merkmale einzuhalten. Der wichtigste Aspekt ist dabei, die vollständige Kontrolle über die in dem Games erworbenen Objekte zu erhalten. Somit können diese auch noch genutzt werden, auch wenn das Spiel einmal abgeschaltet werden sollte. Auf diese Weise lassen sich Assets verkaufen, weiterverwenden und mehr.

Hinzu kommt der Aspekt der offenen Wirtschaft für Blockchaingames. Allerdings entstehen dabei noch weitere Herausforderungen. Denn so kann es auch zu Mittelabflüssen aus der Wirtschaft kommen, während bei Web2-Games alles innerhalb eines Systems behalten wurde. Dabei haben sich unterschiedliche Blockchaingame-Tokenomics entwickelt.

Zudem spielen auch Faktoren wie Inflation und Wertverlust eine Rolle. Ebenso haben neben den Gamern die Investoren einen Einfluss auf den Wert der Token. Dieser Faktor muss berücksichtigt und sich gegenüber Mittelabflüssen geschützt werden. Mögliche Lösungen stellen das Dual-Token- und das NFT-Tokenomics-Modell dar.

Überdies ist ein weiterer Aspekt die Aufgabe der Entscheidungsgewalt der Gamestudios. Obwohl sie zu Beginn das Projekt für gewöhnlich als eine zentrale Entität gründen und entwickeln, werden die Entscheidungen bezüglich der Governance sowie der somit verbundenen Entwicklung des Projekts in dezentralen Systemen idealerweise demokratisch von der Community bestimmt.

Denn somit können sich die Games nach den Wünschen der Kunden entwickeln, womit die Nachfrage wahrscheinlich leichter gesteigert werden kann, was einer der Garanten für den Erfolg ist. Zudem werden die Nutzer auch durch Gestaltungsmöglichkeiten noch weiter an dem neuen Internet mitwirken und dafür mit Kryptowährungen und NFTs belohnt werden. Dies wird umso entscheidender, da einige Entwickler sagen, dass kein einzelnes Gamestudio das komplexe Metaverse entwickeln kann.

Jetzt in die Zukunft des Internets investieren!

Herausforderungen bei der Entwicklung des offenen Web3 und ihre Lösungen

Der Übergang zum offenen Web3 bringt eine Reihe von Herausforderungen mit sich. Die Komplexität der Technologie, Fragen der Skalierbarkeit, Interoperabilität und Benutzerfreundlichkeit sind nur einige der Hürden, die die Entwickler bewältigen müssen.

Die Skalierbarkeit ist eine der Hauptprobleme bei der Entwicklung von Web3. Da mehr und mehr Anwendungen auf die Blockchain verlagert werden, entsteht ein enormer Druck auf das Netzwerk, was zu Verzögerungen und hohen Transaktionskosten führt. Layer-2-Lösungen wie Plasma, zkRollups und Optimistic Rollups bieten jedoch Auswege, indem sie Transaktionen außerhalb der Haupt-Blockchain durchführen und so die Belastung des Netzwerks reduzieren.

Interoperabilität ist ein weiterer wichtiger Faktor. Da es eine Vielzahl von Blockchains mit unterschiedlichen Protokollen gibt, ist die Kommunikation zwischen ihnen oft problematisch. Hier kommen Cross-Chain-Technologien ins Spiel, die eine nahtlose Kommunikation und Interaktion zwischen verschiedenen Blockchains ermöglichen.

Zudem müssen die Gamestudios auch die Regulierungen im Auge behalten. Denn während die Währungen und Ressourcen von Videospiele früher von den Finanzämtern und Politikern nicht direkt als Geld oder Rohstoffe eingestuft wurden, könnte sich dies künftig durch die Kryptowährungen ändern.

Denn möglicherweise werden sie als Wertpapiere eingestuft, wie es bei The Sandbox (SAND) und Decentraland (MANA) laut SEO-Vorsitzenden Gary Gensler der Fall sein soll, wenn sie beispielsweise nach dem Howey-Test so klassifiziert werden. Jedoch soll dieser vermutlich bald von den Republikaner abgesetzt werden.

Jetzt rechtzeitig in gefragtes Web3-Portal investieren!

Fortschrittliche Cross-Chain-Technologie ermöglicht Web3-Massenadaption

Ein neues Zeitalter des Web3 soll nun Launchpad XYZ einleiten. Denn es bietet eine fortschrittliche Cross-Chain-Technologie mit seiner einzigartigen Web3-Wallet. Mit ihr lässt sich das gesamte Angebot des neuen Internets nahtlos nutzen, wobei lediglich eine E-Mail und Telefonnummer benötigt wird. Somit können sich traditionelle Web2-Nutzer die komplexe und anspruchsvolle Technologie ersparen sowie stattdessen direkt auf die Angebote konzentrieren, wie sie es zuvor gewohnt waren. Daher werden auch nicht so viele Nutzer abgeschreckt und der Einstieg maximal erleichtert.

Zudem handelt es sich um ein kuratiertes Web3-Gateway. Dabei kommen der Launchpad Quotient mit über 400 Datenpunkten sowie die Nutzerwertungen zur Anwendung. Auf diese Weise können betrügerische Angebote schnellstmöglich identifiziert und ausgefiltert werden. Durch die damit verbundene Zunahme des Vertrauens, welches essenziell für den unternehmerischen Erfolg ist, könnten sich dann auch die Web3-Angebote wesentlich leichter verbreiten.

Jedoch beinhaltet Launchpad XYZ noch wesentlich mehr. Denn es bündelt den gesamten und ansonsten stark zerstreuten Markt an einem Ort. Das aufwendige Suchen entfällt jedoch auch durch die KIs, welche personalisierte Empfehlungen geben, und über eine Chatfunktion nutzbar sind. Zum Angebot zählen unter anderem Metaverse-Erlebnisbibliothek, P2E-Gamehub, Presale und dezentrale Handelsplätze für NFTs, Kryptowährungen und fraktionierte Assets.

Besonders interessant daran ist das Dezentralität. Denn, wie für das Web3 typisch, sind alle Börsen von Launchpad XYZ dezentral. Deshalb behalten die Investoren und Nutzer die gesamte Zeit die vollständige Kontrolle über ihr Vermögen. Daher kann auch eine wesentlich höhere Sicherheit als bei den skandalösen zentralen Kryptobörsen FTX und Binance geboten werden. Somit stellt sich Launchpad XYZ wesentlich zukunftssicherer auf, während gleichzeitig durch die Einsparung von Dritten die Gebühren reduziert werden können.

Jetzt Launchpad XYZ im Vorverkauf sichern!

Zunehmende Nachfrage im Launchpad XYZ Vorverkauf

Der Presale von Launchpad XYZ wurde erst vor Kurzem begonnen und konnte schon über 1,1 Mio. US-Dollar von begeisterten Investoren einwerben. Aktuell können sich schnelle Anleger die Token noch für einen Preis von 0,046 US-Dollar sichern.

Bis zur ersten Listung an einer Kryptobörse wird der Tokenpreis auf 0,0565 US-Dollar angehoben. Mit einem jetzigen Einstieg sind somit noch immer fast 23 % Wertsteigerung über die Preisanhebungen des Presales möglich, während die Kryptowährungen gerade abverkauft werden sind bei $LPX keinerlei Abverkäufe bis zur ersten Listung zu befürchten.

Allerdings findet die nächste Preissteigerung schon bei dem Meilenstein von 1,55 Mio. US-Dollar statt. Daher bleibt keine Zeit mehr zu verlieren, um in das diversifizierte Projekt zu investieren, welches an einer Vielzahl von Diensten im B2C- als auch B2B-Bereich Einnahmen wie eine Art Google des neuen Web3 erzielt.

Jetzt mit $LPX bis zu 23 % im Presale sichern!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.