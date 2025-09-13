Wie viel Gewinn ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

Investment unter der Lupe

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Chainlink Anlegern gebracht.

Chainlink notierte am 11.09.2022 bei 8,014 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,48 LINK im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.09.2025 305,14 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 24,45 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 205,14 Prozent vermehrt.

Am 04.11.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 29,48 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net