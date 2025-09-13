DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.932 -0,4%Nas22.146 +0,5%Bitcoin98.691 +0,3%Euro1,1736 ±-0,0%Öl66,89 +0,9%Gold3.649 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Investment unter der Lupe

Wie viel Gewinn ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte

12.09.25 19:43 Uhr
Wie viel Gewinn ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte | finanzen.net

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Chainlink Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LINK/USD (Chainlink-US-Dollar)
24,7219 USD 0,2684 USD 1,10%
Charts|News

Chainlink notierte am 11.09.2022 bei 8,014 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 12,48 LINK im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 11.09.2025 305,14 USD wert gewesen, da der LINK-USD-Kurs bei 24,45 USD lag. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 205,14 Prozent vermehrt.

Am 04.11.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 10,24 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink liegt derzeit bei 29,48 USD und wurde am 15.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gorev Evgenii / Shutterstock.com