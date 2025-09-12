DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.992 +0,2%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Oracle 871460 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME SAP 716460 Palantir A2QA4J Apple 865985 Infineon 623100 Microsoft 870747 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
KW 37: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt KW 37: So haben Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche performt
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Krypto-Invest unter der Lupe

Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

14.09.25 11:03 Uhr
Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Aptos gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
4,6132 USD -0,0501 USD -1,07%
Charts|News

Aptos war gestern vor 1 Jahr 6,313 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,84 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 13.09.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 4,663 USD 73,87 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,13 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 22.06.2025 bei 3,925 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com