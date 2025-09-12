Wie viel Verlust ein Aptos-Investment von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Krypto-Invest unter der Lupe

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Aptos gebracht.

Aptos war gestern vor 1 Jahr 6,313 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 100 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,84 Aptos. Die gehaltenen Aptos wären am 13.09.2025 bei einem APT-USD-Kurs von 4,663 USD 73,87 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26,13 Prozent eingebüßt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 22.06.2025 bei 3,925 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 06.12.2024 bei 14,70 USD.

Redaktion finanzen.net