GNW-News: Appian und IFC legen gemeinsam einen neuen Fonds für kritische Mineralien und Metalle in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar für Schwellenländer auf
^ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Appian Capital Advisory Limited (?Appian"), der Anlageberater für langfristige,
wertorientierte Privatkapitalfonds, die in Metall- und Bergbauunternehmen sowie
verwandte Branchen investieren, gibt die Gründung eines Fonds für kritische
Mineralien, Metalle und Bergbau in Schwellenländern (der?Fonds") in
Zusammenarbeit mit der International Finance Corporation (?IFC"), einem Mitglied
der World Bank Group, bekannt. Der Fonds wird ein Gesamtkapital von bis zu 1
Milliarde US-Dollar bereitstellen und gemeinsam mit den bestehenden und
nachfolgenden Fonds von Appian investieren, um die Entwicklung
verantwortungsvoller, wirkungsvoller Bergbauprojekte für Rohstoffe zu
unterstützen, die für den Zugang zu Energie, kritische Industrien und
zukunftsorientierte Technologien unerlässlich sind.
Wichtige Aspekte
* Die IFC wird sich am Fonds mit einer Erstbeteiligung von 100 Millionen US-
Dollar beteiligen. Zusätzliches Kapital wird von der IFC Asset Management
Company (AMC) mobilisiert.
* Der Fonds wird in Aktien, Kredite und Lizenzgebühren investieren, mit dem
Ziel, hohe finanzielle Renditen zu erzielen und gleichzeitig einen Beitrag
zur Entwicklung, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der
Lebensbedingungen der Bevölkerung zu leisten
* Es ist der erste spezielle Bergbaufonds, der sich ausschließlich auf
Schwellenländer und auf wichtige Mineralien und Rohstoffe konzentriert, die
für das Wirtschaftswachstum, die Energiewende und zentrale digitale
Technologien benötigt werden
* Es handelt sich um den ersten Fonds der IFC, der in Zusammenarbeit mit einem
Private-Equity-Investor aus dem Metall- und Bergbausektor aufgelegt wurde
* Alle Investitionen unterliegen den ESG- und Leistungsstandards der IFC, die
den internationalen Best Practices für verantwortungsvollen Bergbau
entsprechen oder diese sogar übertreffen
* Die erste Investition des Fonds fließt in das Santa Rita-Minenprojekt von
Atlantic Nickel in Brasilien. Dies ist eine Koinvestition zusammen mit
Appian zur Förderung der Untertageerschließung einer groß angelegten Nickel-
Kupfer-Kobalt-Lagerstätte mit einer Minenlebensdauer von über 30 Jahren
* Die vom Fonds unterstützten Managementteams haben Zugang zu Appians
umfassender technischer und finanzieller Expertise, um die
Projektentwicklung und Wertschöpfung zu beschleunigen. Darüber hinaus
erhalten sie Unterstützung in den Bereichen ESG, Gemeindeentwicklung und
Stakeholder-Einbindung von Nachhaltigkeitsspezialisten der IFC und der
Weltbank
* Zwischen der IFC und Appian besteht eine zehnjährige Investitionsbeziehung
einschließlich zweier Investitionsprojekte in Afrika in den Bereichen
Seltene Erden und Gold mit erfolgreichen Minenerrichtungen und
-realisierungen
Der Fonds wird von der IFC verwaltet und folgt dem Investitionsauftrag der
Institution, die Entwicklung des Privatsektors in Schwellenländern zu
finanzieren und dabei sowohl finanzielle Renditen als auch messbare
Entwicklungsergebnisse zu erzielen. Er hat eine treuhänderische Pflicht
gegenüber den von AMC eingebrachten Investoren und gewährleistet, dass deren
Interessen durch disziplinierte Aufsicht, Transparenz und das Bekenntnis zu
langfristiger Wertschöpfung gewahrt werden.
Der von Appian verwaltete Fonds wird gemeinsam mit dem Appian Natural Resources
Fund III und dem Appian Credit Strategies Fund I (zusammen?die Fonds") sowie
zukünftigen Appian-Fonds investieren. Er wird Investitionen in Aktien, Kredite
und Lizenzgebühren in den Bereichen Metall, Bergbau und angrenzenden Branchen in
Schwellenländern tätigen, wobei der Schwerpunkt auf Afrika und Lateinamerika
liegt. Alle über den Fonds getätigten Investitionen müssen die strengen
Leistungskriterien und Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) der IFC
erfüllen.
Der Fonds hat eine Investition in die brasilianische Nickel-Kupfer-Kobalt-Mine
Santa Rita im Bundesstaat Bahia zugesagt, die derzeit auf Untertagebau
umgestellt wird. Die Mine soll ihre Produktion auf etwa 30.000 Tonnen
Nickeläquivalent pro Jahr steigern und eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren
haben. Die Mine ist im Besitz von Atlantic Nickel, einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von Appian. Die IFC investiert zu genau denselben
Bedingungen wie andere Investoren, wobei die Bedingungen nach unabhängigen
Bewertungen des Vermögenswerts durch Citi und Standard Chartered vereinbart
wurden.
Der Fonds ist das erste ausschließlich auf den Bergbau ausgerichtete Instrument,
das speziell für Investitionen in Schwellenländern eingerichtet wurde.
Finanziert werden Mineralerschließungsprojekte in allen Phasen, einschließlich
Bau, Produktion und Expansion. Durch Kapazitätsaufbau, die Schaffung von
Arbeitsplätzen, Exporte und Beiträge zu den Steuereinnahmen fördert der Fonds
ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und soziale Vorteile in den betreffenden
Ländern. Kritische Mineralien und Metalle sind die Grundlage der modernen
Weltwirtschaft. Angesichts der weltweit zunehmenden Digitalisierung und der
Umstellung auf grüne Energie sind diese Ressourcen von entscheidender Bedeutung
für ein gerechteres, integrativeres und nachhaltigeres globales Wachstum.
Die Partnerschaft zwischen der IFC und Appian stellt die erste Zusammenarbeit
der IFC mit einem auf den Bergbausektor spezialisierten Private-Equity-Investor
zur Entwicklung eines dedizierten Fonds dar. Appian verwaltet ein Vermögen von
rund 5,0 Mrd. US-Dollar(1) und stützt sich dabei auf ein Team von mehr als
100 erfahrenen Investmentexperten, die mit ihrer finanziellen und technischen
Expertise Metall- und Bergbauprojekte identifizieren und optimieren und so
langfristigen Wert für ihre Investoren schaffen. Seit 2016 hat Appian 12
Bergbauprojekte zur Produktionsreife gebracht - mehr als die fünf größten
internationalen Bergbauunternehmen zusammen im gleichen Zeitraum.
Michael W. Scherb, Gründer und CEO von Appian, kommentierte:?Wir sind stolz
darauf, dass die IFC Appian mit dem Management dieses richtungsweisenden Fonds
betraut hat. Dies bestätigt eindrucksvoll unsere Fähigkeit, hochwertige
Vermögenswerte zu identifizieren und verantwortungsbewusst zu entwickeln und so
langfristigen Wert für unsere Partner zu schaffen. Zudem unterstreicht es die
zentrale Rolle, die der Bergbau bei der Förderung eines nachhaltigen
Wirtschaftswachstums und der Schaffung dauerhafter Vorteile für lokale
Gemeinschaften spielen kann, insbesondere in Regionen, in denen der
Entwicklungsbedarf am dringendsten ist. Die vom Fonds geförderten
Managementteams werden nun von zwei führenden Institutionen unserer Branche
unterstützt. Wir freuen uns auf die Weiterentwicklung dieser Partnerschaft, um
eine verantwortungsvolle und nachhaltige Ressourcenerschließung weltweit
voranzutreiben."
Makhtar Diop, Managing Director der IFC, kommentierte:?Die IFC freut sich, bei
diesem innovativen Investitionsinstrument erneut mit Appian zusammenzuarbeiten.
Mineralien spielen eine Schlüsselrolle für den Aufbau von Industrien, die
Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum. Die Partnerschaft mit
Unternehmen wie Appian sorgt dafür, dass mehr privates Kapital dorthin fließt,
wo es am dringendsten benötigt wird. Dadurch wird der Zugang zu wichtigen
Ressourcen verbessert und lokale Gemeinschaften können vom Abbau ihrer
Bodenschätze profitieren."
Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Appian Capital Advisory Limited
Andrew Todd, Head of Communications: +44 7990416759
/ atodd@appiancapitaladvisory.com (mailto:atodd@appiancapitaladvisory.com)
+44 (0)20 7004 0951 / info@appiancapitaladvisory.com
(mailto:info@appiancapitaladvisory.com)
Über Appian Capital Advisory Limited
Appian Capital Advisory Limited ist ein Anlageberater für langfristig
wertorientierte private Kapitalfonds, die in Unternehmen der Metall- und
Bergbauindustrie sowie verwandte Branchen investieren.
Appian ist ein führender Anlageberater mit globaler Erfahrung in Südamerika,
Nordamerika, Australien und Afrika und verfügt über eine beeindruckende
Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen der Metall- und
Bergbauindustrie und verwandten Branchen bei der Erreichung ihrer
Entwicklungsziele. Das globale operative Portfolio umfasst rund 6.000
Mitarbeitende.
Appian beschäftigt ein globales Team von über 100 erfahrenen Investmentexperten,
die über Finanz- und Fachwissen verfügen und in Abu Dhabi, Belo Horizonte,
Dubai, Hongkong, Lima, London, New York, Perth, São Paulo und Toronto tätig
sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.appiancapitaladvisory.com
(http://www.appiancapitaladvisory.com/) oder auf LinkedIn, Instagram oder
Twitter/X.
Über die IFC
Die IFC - ein Mitglied der World Bank Group - ist die weltweit größte
Entwicklungsinstitution mit Fokus auf den Privatsektor in Schwellenländern. Wir
engagieren uns in mehr als 100 Ländern und setzen unser Kapital, unser Know-how
und unseren Einfluss ein, um Märkte und Chancen in Entwicklungsländern zu
schaffen. Im Geschäftsjahr 2025 hat die IFC einen Rekordbetrag von
71,7 Milliarden US-Dollar für private Unternehmen und Finanzinstitute in
Entwicklungsländern bereitgestellt, um mit privatwirtschaftlichen Lösungen und
Privatkapital eine Welt ohne Armut auf einem lebenswerten Planeten zu schaffen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.ifc.org (http://www.ifc.org/).
Über Atlantic Nickel
Die Nickelmine Santa Rita (?Atlantic Nickel" seit dem 2. Quartal 2019, zuvor
bekannt als Mirabela Mineração do Brasil) ist eine in Betrieb befindliche
Tagebaumine für Nickelsulfid (?NiS") im nordöstlichen brasilianischen
Bundesstaat Bahia. Im Jahr 2018 erwarb Appian die Mine, optimierte die
Grubenplanung, sanierte die Verarbeitungsanlagen und nahm den Betrieb im Jahr
2019 erfolgreich wieder auf. Derzeit umfasst der Betrieb den Tagebau und eine
Konzentrierungsanlage mit einer Kapazität von etwa 6,5 Millionen Tonnen pro
Jahr, in der ein Nickelsulfidkonzentrat hergestellt wird. Das Konzentrat enthält
auch Nebenprodukte wie Kupfer, Kobalt, Platin, Palladium und Gold. Im Jahr 2024
verarbeitete Santa Rita 6,6 Millionen Tonnen (Mt) Tagebau-Erz und produzierte
31,8 Millionen Pfund Nickel, 10,1 Millionen Pfund Kupfer und 0,6 Millionen Pfund
Kobalt in Konzentraten.
Appian treibt die Erschließung einer großen, hochwertigen Untertage-Ressource
voran, wodurch sich die ursprüngliche Lebensdauer der Tagebaumine von 8 auf über
30 Jahre verlängert. Im Jahr 2024 legte Atlantic Nickel seine vorläufige
Machbarkeitsstudie (?PFS") für die Untertageerweiterung der Mine vor. Die PFS
stärkte das Vertrauen von Appian in das Projekt weiter und skizzierte eine
langlebige Mine mit einer höheren jährlichen Produktionsrate, geringer
Kapitalintensität und einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Atlantic Nickel
treibt dieses Szenario durch die laufende endgültige Machbarkeitsstudie voran,
wobei die ersten Arbeiten zur Untertageerschließung bereits begonnen haben.
(1) Stand: 10. Oktober 2025. Ausgehend von insgesamt ca. 1,0 Mrd. US-Dollar an
Kapitalzusagen für den Appian EM Fund LP und einem Hard Cap von 400 Mio. US-
Dollar für den Appian Credit Strategies I.
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/784116a7-4e43-42b7-9677-
f676293d0e94
