GNW-News: Der OPEC-Fonds mobilisiert über 1 Milliarde US-Dollar zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung

^WIEN, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der OPEC-Fonds für internationale

Entwicklung (OPEC-Fonds) hat bekannt gegeben, dass er während der 193. Sitzung

Wer­bung Wer­bung

seines Verwaltungsrats und im Laufe des dritten Quartals 2025 neue

Entwicklungsfinanzierungen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar genehmigt hat.

In einem wegweisenden Schritt zur weiteren Stärkung ihres Entwicklungsauftrags

hat die Institution außerdem erfolgreich ihre erste auf Euro lautende Benchmark-

Anleihe begeben und damit 500 Millionen Euro auf den internationalen

Kapitalmärkten aufgenommen.

Wer­bung Wer­bung

Der Präsident des OPEC-Fonds, Abdulhamid Alkhalifa, dazu:?Die neuen

Genehmigungen sind neben unserer ersten Euro-Benchmark-Anleihe ein klarer Beweis

für unser Engagement, mehr für unsere Partnerländer zu leisten. Wir verstärken

unsere Unterstützung für Resilienz, integratives Wachstum und

Klimaschutzmaßnahmen und schaffen gleichzeitig die Voraussetzungen für

langfristige Chancen. Mit Blick auf unser 50-jähriges Jubiläum im Jahr 2026

Wer­bung Wer­bung

unterstreichen diese beiden Meilensteine unsere Fähigkeit, innovativ zu sein, zu

wachsen und auch in den kommenden Jahrzehnten transformative Veränderungen

voranzutreiben."

Die kürzlich genehmigten Maßnahmen werden transformative Projekte in Afrika,

Asien, Lateinamerika und der Karibik unterstützen, die die Bereiche Gesundheit,

Bildung, saubere Energie, Wasser und Sanitärversorgung, nachhaltige

Lebensgrundlagen und widerstandsfähige Infrastruktur umfassen:

Öffentlicher Sektor

* El Salvador: 70 Millionen US-Dollar zur Kofinanzierung des Surf City-

Programms - Phase II, zur Modernisierung von Straßen, zum Ausbau der

sanitären Einrichtungen für 70.000 Menschen und zur Verbesserung der

Klimaresilienz in der Tourismusregion La Libertad.

* Eswatini: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zur

Unterstützung von Finanzreformen, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und

zum Aufbau von Klimaresilienz.

* Fidschi: 30 Millionen US-Dollar für das?Pacific Healthy Islands

Transformation Project" zur Modernisierung der Gesundheitsdienste in kleinen

Inselentwicklungsländern im Pazifik durch digitale Integration und

Personalschulungen.

* Kirgisische Republik: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 30 Millionen US-

Dollar für das erste Programm für nachhaltiges und inklusives Wachstum zur

Förderung der Energiereform, sozialer Dienstleistungen und der

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.

* Lesotho: 40 Millionen US-Dollar für das integrierte Verkehrs-, Trade- und

Logistikprojekt zur Sanierung von Straßen, Brücken und Flughafenanlagen, um

den Handel und die Sicherheit zu fördern.

* Malawi: 27 Millionen US-Dollar für das Jenda-Projekt zur Wasserversorgung

und Abwasserentsorgung, das die Versorgung mit sauberem Wasser und eine

verbesserte Abfallentsorgung in einem wichtigen landwirtschaftlichen Zentrum

sicherstellt.

* Marokko: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro zur

Unterstützung der wirtschaftlichen Governance und Klimaresilienz, zur

Steigerung der Effizienz im Wasser- und Energiemanagement und zur Förderung

der Beteiligung des Privatsektors.

* Papua-Neuguinea: 50 Millionen US-Dollar für das Projekt?Learning

Enhancement & Access", das die frühkindliche Bildung für 375.000 Schüler

verbessert und 9.000 Lehrer ausbildet.

* St. Lucia: 20 Millionen US-Dollar für die Modernisierung des Sir Julian R.

Hunte Highways, wodurch die Fahrzeiten verkürzt und die Sicherheit für fast

95.000 Einwohner verbessert werden.

* Südafrika: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar für

die Modernisierung der Infrastruktur zur Förderung von Verkehrs- und

Energiereformen für einen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.

* Türkei: 150 Millionen Euro für das Eisenbahnprojekt Kars-I?d?r- Aral ?k-Dilucu

(KIAD) zum Bau einer 224 km langen elektrifizierten Strecke zur Stärkung der

eurasischen Handelsverbindungen.

* Uganda: 30 Millionen US-Dollar für die Förderung des lokalen

Wirtschaftswachstums - Phase II, zur Verbesserung der Landwirtschaft, der

ländlichen Infrastruktur und der finanziellen Inklusion für 3,5 Millionen

Menschen.

Privatwirtschaftliche Operationen und Trade-Finanzierung:

* Bangladesch: 30 Millionen US-Dollar zur Ausweitung der Handelsfinanzierung

für KKMU und Agrarunternehmen.

* Elfenbeinküste: 40 Millionen Euro für ein 372-MW-Kombikraftwerk zur

Verbesserung der Energiesicherheit und -kapazität.

* Ägypten: 40 Millionen US-Dollar für eine 1.000-MW-Solar- und Speicheranlage

in Assuan, eine der größten Anlagen für saubere Energie in Afrika.

* Jordanien: Nachrangiges Darlehen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar zur

Ausweitung der Kreditvergabe an KKMU und für Klimaschutzmaßnahmen.

* Oman: 50 Millionen US-Dollar für eine groß angelegte Industrieanlage zur

Herstellung von Rohstoffen für erneuerbare Energien, zur Unterstützung der

Diversifizierung.

* Paraguay: 25 Millionen US-Dollar A-Darlehen als Teil einer von der OPEC-

Finanzierungsgesellschaft geleiteten Konsortialfinanzierung in Höhe von bis

zu 50 Millionen US-Dollar zur Ausweitung der KMU-Finanzierung mit

Schwerpunkt auf von Frauen geführten Unternehmen und der Landwirtschaft.

* Region Afrika: 75 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Finanzierung des

Kakaohandels in Côte d'Ivoire und Ghana, zur Verbesserung der

Rückverfolgbarkeit und zur Förderung der Lebensgrundlagen der Bauern.

Stärkung der finanziellen Basis des OPEC-Fonds

Die erfolgreiche Emission einer Benchmark-Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro

ist ein Meilenstein in der Finanzierungsstrategie des OPEC-Fonds, da sie seine

Investorenbasis erweitert und seine Position als glaubwürdige und innovative

Entwicklungsfinanzierungsinstitution stärkt.

Der Erlös der Anleihe wird zur Finanzierung und Refinanzierung von Projekten

verwendet, die mit dem Entwicklungsauftrag des OPEC-Fonds im Einklang stehen und

einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und langfristige Wirkung legen.

Über den OPEC-Fonds

Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (OPEC-Fonds) ist die einzige

weltweit tätige Entwicklungsinstitution, die ausschließlich Finanzierungen von

Mitgliedsländern an Nichtmitgliedsländer vergibt. Die Organisation wurde 1976

mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften

zu stärken und Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen

weltweit zu befähigen. Unsere Arbeit ist menschenzentriert und konzentriert sich

auf die Finanzierung von Projekten, die grundlegende Bedürfnisse wie Ernährung,

Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere im Zusammenhang mit KKMU),

sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung

erfüllen. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 30 Milliarden US-Dollar für

Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von

mehr als 200 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wird von Fitch

und S&P Global Ratings mit AA+/Ausblick stabil bewertet. Unsere Vision ist eine

Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Realität ist.

Ein Foto zu dieser Meldung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f548d946-c8e5-4427-9bd8-

fdd7b4d62cea

Basak Pamir

b.pamir@opecfund.orgÂ°