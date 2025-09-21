GNW-News: Der OPEC-Fonds mobilisiert über 1 Milliarde US-Dollar zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung
^WIEN, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der OPEC-Fonds für internationale
Entwicklung (OPEC-Fonds) hat bekannt gegeben, dass er während der 193. Sitzung
seines Verwaltungsrats und im Laufe des dritten Quartals 2025 neue
Entwicklungsfinanzierungen in Höhe von über 1 Milliarde US-Dollar genehmigt hat.
In einem wegweisenden Schritt zur weiteren Stärkung ihres Entwicklungsauftrags
hat die Institution außerdem erfolgreich ihre erste auf Euro lautende Benchmark-
Anleihe begeben und damit 500 Millionen Euro auf den internationalen
Kapitalmärkten aufgenommen.
Der Präsident des OPEC-Fonds, Abdulhamid Alkhalifa, dazu:?Die neuen
Genehmigungen sind neben unserer ersten Euro-Benchmark-Anleihe ein klarer Beweis
für unser Engagement, mehr für unsere Partnerländer zu leisten. Wir verstärken
unsere Unterstützung für Resilienz, integratives Wachstum und
Klimaschutzmaßnahmen und schaffen gleichzeitig die Voraussetzungen für
langfristige Chancen. Mit Blick auf unser 50-jähriges Jubiläum im Jahr 2026
unterstreichen diese beiden Meilensteine unsere Fähigkeit, innovativ zu sein, zu
wachsen und auch in den kommenden Jahrzehnten transformative Veränderungen
voranzutreiben."
Die kürzlich genehmigten Maßnahmen werden transformative Projekte in Afrika,
Asien, Lateinamerika und der Karibik unterstützen, die die Bereiche Gesundheit,
Bildung, saubere Energie, Wasser und Sanitärversorgung, nachhaltige
Lebensgrundlagen und widerstandsfähige Infrastruktur umfassen:
Öffentlicher Sektor
* El Salvador: 70 Millionen US-Dollar zur Kofinanzierung des Surf City-
Programms - Phase II, zur Modernisierung von Straßen, zum Ausbau der
sanitären Einrichtungen für 70.000 Menschen und zur Verbesserung der
Klimaresilienz in der Tourismusregion La Libertad.
* Eswatini: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zur
Unterstützung von Finanzreformen, zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und
zum Aufbau von Klimaresilienz.
* Fidschi: 30 Millionen US-Dollar für das?Pacific Healthy Islands
Transformation Project" zur Modernisierung der Gesundheitsdienste in kleinen
Inselentwicklungsländern im Pazifik durch digitale Integration und
Personalschulungen.
* Kirgisische Republik: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 30 Millionen US-
Dollar für das erste Programm für nachhaltiges und inklusives Wachstum zur
Förderung der Energiereform, sozialer Dienstleistungen und der
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen.
* Lesotho: 40 Millionen US-Dollar für das integrierte Verkehrs-, Trade- und
Logistikprojekt zur Sanierung von Straßen, Brücken und Flughafenanlagen, um
den Handel und die Sicherheit zu fördern.
* Malawi: 27 Millionen US-Dollar für das Jenda-Projekt zur Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung, das die Versorgung mit sauberem Wasser und eine
verbesserte Abfallentsorgung in einem wichtigen landwirtschaftlichen Zentrum
sicherstellt.
* Marokko: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 100 Millionen Euro zur
Unterstützung der wirtschaftlichen Governance und Klimaresilienz, zur
Steigerung der Effizienz im Wasser- und Energiemanagement und zur Förderung
der Beteiligung des Privatsektors.
* Papua-Neuguinea: 50 Millionen US-Dollar für das Projekt?Learning
Enhancement & Access", das die frühkindliche Bildung für 375.000 Schüler
verbessert und 9.000 Lehrer ausbildet.
* St. Lucia: 20 Millionen US-Dollar für die Modernisierung des Sir Julian R.
Hunte Highways, wodurch die Fahrzeiten verkürzt und die Sicherheit für fast
95.000 Einwohner verbessert werden.
* Südafrika: Politikbasiertes Darlehen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar für
die Modernisierung der Infrastruktur zur Förderung von Verkehrs- und
Energiereformen für einen Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft.
* Türkei: 150 Millionen Euro für das Eisenbahnprojekt Kars-I?d?r-Aral?k-Dilucu
(KIAD) zum Bau einer 224 km langen elektrifizierten Strecke zur Stärkung der
eurasischen Handelsverbindungen.
* Uganda: 30 Millionen US-Dollar für die Förderung des lokalen
Wirtschaftswachstums - Phase II, zur Verbesserung der Landwirtschaft, der
ländlichen Infrastruktur und der finanziellen Inklusion für 3,5 Millionen
Menschen.
Privatwirtschaftliche Operationen und Trade-Finanzierung:
* Bangladesch: 30 Millionen US-Dollar zur Ausweitung der Handelsfinanzierung
für KKMU und Agrarunternehmen.
* Elfenbeinküste: 40 Millionen Euro für ein 372-MW-Kombikraftwerk zur
Verbesserung der Energiesicherheit und -kapazität.
* Ägypten: 40 Millionen US-Dollar für eine 1.000-MW-Solar- und Speicheranlage
in Assuan, eine der größten Anlagen für saubere Energie in Afrika.
* Jordanien: Nachrangiges Darlehen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar zur
Ausweitung der Kreditvergabe an KKMU und für Klimaschutzmaßnahmen.
* Oman: 50 Millionen US-Dollar für eine groß angelegte Industrieanlage zur
Herstellung von Rohstoffen für erneuerbare Energien, zur Unterstützung der
Diversifizierung.
* Paraguay: 25 Millionen US-Dollar A-Darlehen als Teil einer von der OPEC-
Finanzierungsgesellschaft geleiteten Konsortialfinanzierung in Höhe von bis
zu 50 Millionen US-Dollar zur Ausweitung der KMU-Finanzierung mit
Schwerpunkt auf von Frauen geführten Unternehmen und der Landwirtschaft.
* Region Afrika: 75 Millionen US-Dollar zur Unterstützung der Finanzierung des
Kakaohandels in Côte d'Ivoire und Ghana, zur Verbesserung der
Rückverfolgbarkeit und zur Förderung der Lebensgrundlagen der Bauern.
Stärkung der finanziellen Basis des OPEC-Fonds
Die erfolgreiche Emission einer Benchmark-Anleihe im Wert von 500 Millionen Euro
ist ein Meilenstein in der Finanzierungsstrategie des OPEC-Fonds, da sie seine
Investorenbasis erweitert und seine Position als glaubwürdige und innovative
Entwicklungsfinanzierungsinstitution stärkt.
Der Erlös der Anleihe wird zur Finanzierung und Refinanzierung von Projekten
verwendet, die mit dem Entwicklungsauftrag des OPEC-Fonds im Einklang stehen und
einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und langfristige Wirkung legen.
Über den OPEC-Fonds
Der OPEC-Fonds für internationale Entwicklung (OPEC-Fonds) ist die einzige
weltweit tätige Entwicklungsinstitution, die ausschließlich Finanzierungen von
Mitgliedsländern an Nichtmitgliedsländer vergibt. Die Organisation wurde 1976
mit einem klaren Ziel gegründet: die Entwicklung voranzutreiben, Gemeinschaften
zu stärken und Menschen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen
weltweit zu befähigen. Unsere Arbeit ist menschenzentriert und konzentriert sich
auf die Finanzierung von Projekten, die grundlegende Bedürfnisse wie Ernährung,
Energie, Infrastruktur, Beschäftigung (insbesondere im Zusammenhang mit KKMU),
sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, Gesundheitsversorgung und Bildung
erfüllen. Bis heute hat der OPEC-Fonds mehr als 30 Milliarden US-Dollar für
Entwicklungsprojekte in über 125 Ländern mit geschätzten Gesamtprojektkosten von
mehr als 200 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Der OPEC-Fonds wird von Fitch
und S&P Global Ratings mit AA+/Ausblick stabil bewertet. Unsere Vision ist eine
Welt, in der nachhaltige Entwicklung für alle Realität ist.
Basak Pamir
Basak Pamir
b.pamir@opecfund.org