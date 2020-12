Bitcoin Movement und Rapper Zuby bringen limitierte Modelinie auf den Markt

Aktien in diesem Artikel Twitter 38,77 EUR

"21 Million" als Symbol des Kryptomarktes

Der Rapper und Unternehmer Zuby bringt zusammen mit Bitcoin Movement und VeChain eine limitierte Modekollektion auf den Markt. Wie Zuby via Twitter mitteilte werden seit dem 14. November insgesamt 300 Artikel der Kooperations-Linie namens "Take the Power Back" verkauft.

Neben 125 T-Shirts und 125 Kappen, werden auch 50 limitierte Kapuzenpullover der Sonderauflage über die Webseite von Bitcoin Movement veräußert.

Das Logo der Linie symbolisiert schlicht "21 Million" und bezieht sich auf die maximale Umlaufmenge der Kryptowährung Bitcoin. Diese Zahl ist aufgrund dessen zum bedeutenden Symbol in der Krypto-Szene herangewachsen.

Design verkörpert Technologie und Eigenschaften von Bitcoin

Das Besondere an den Kleidungsstücken ist ein verarbeiteter Chip, welcher mit der Blockchain von VeChain verbunden ist. Dieser Chip ermöglicht es über eine App genauere Informationen über den Artikel zu erhalten, sowie die Echtheit zu überprüfen.

Daryl Kelly, der Gründer von Bitcoin Movement, beschreibt die Intention dieser Kollektion in einem Blog der Organisation wie folgt: "Ich wollte, dass unsere erste Kollektion als Blockchain Limited Edition die Philosophie von Bitcoin einfängt. Sie soll genau die Eigenschaften abbilden, die Bitcoin so disruptiv, erfolgreich und attraktiv für alle, die nach Wahrheit und Transparenz suchen, gemacht hat. Die marktführende Blockchain von VeChain passt daher perfekt zu unserer Bewegung."

Das Design solle zudem als Inspiration und Stärkung dienen, wobei die limitierte Auflage zugleich die Knappheit der weltweiten Bitcoins repräsentiert.

Blockchain als Schutz vor Plagiaten

Auch Zuby möchte mit der Kooperation Leute begeistern, "Ich wollte eine Kollektion designen, die Leute inspiriert, Kontrolle über ihr Geld zu erlangen und sie zugleich durch das Bitcoin-Netzwerk zu vereinen und zu stärken. Bitcoin ist bekannt als die Währung des Volkes und sie gibt uns die Macht zurück", beschreibt Zuby die Kollektion im öffentlichen Statement von Bitcoin Movement.

Abseits der emotionalen Beweggründe dieser Kollektion, bestreben die Designer noch ein weiteres Ziel: die Bekämpfung von Schwarzmarktware.

Die Integration des Chips, welcher zugleich an die VeChain-Blockchain gebunden ist, soll als weiterer Schritt im Kampf gegen Fälschungen innerhalb der Modeindustrie dienen. Auf diese Weise sollen Verbraucher quasi auf Knopfdruck ermitteln können, ob die Ware ein Original oder Replikat ist.

Jedem Chip ist eine einzigartige ID hinterlegt, welche nicht kopiert beziehungsweise wiederverwendet werden kann, weshalb die Sicherung über die Blockchain deutlich effektiver sein soll als mit herkömmlichen Bar- beziehungsweise QR-Codes. "Die Entwicklung eines Anti-Fälschungs-Mechanismus ist ein wahrer Nutzen der Blockchain-Technologie und ein Aspekt, der mich als Künstler und Unternehmer besonders anspricht", so Kelly.

Kelly beendet sein Statement folgendermaßen: "Smart Fashion ist die Zukunft und wir sind ein Teil der 20 Prozent, die laut Analysten bis 2021 Kleidung mit dem Internet verbunden haben wird."

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com, Lukasz Stefanski / Shutterstock.com