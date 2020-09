Weniger Plastik, mehr Bio - LEGO geht in die Umweltoffensive

Der 1932 gegründete Spielzeugkonzern ist bereits für seine umfassenden Bemühungen in Sachen Umweltschutz bekannt - nun möchte LEGO , einem Twitter-Post des Unternehmens zufolge, obendrein auf die Wüsche seiner kleinsten Fans eingehen und die Verwendung von Plastikverpackungen innerhalb von LEGO-Spielsets unterbinden. Aus dem Tweet geht weiterhin hervor, dass die aktuell verwendeten Einwegmaterialien bis 2025 durch ökologische Alternativen aus vollständig recyclebarem Papier ersetzt werden sollen. Ab 2021 sollen Verpackungsmaterialien getestet werden, die von der internationalen Non-Profit-Umweltorganisation Forest Stewardship Council zertifiziert wurden und nach ihrem Gebrauch bzw. ihrer Entsorgung vollständig zu Sekundärrohstoffen aufbereitet werden können. Weiterhin geht LEGO damit seiner sozialen Verantwortung nach, indem das Unternehmen Kindern das Thema Wiederverwertung auf spielerische Art und Weise näherbringt und sie somit für Ökologie und Umweltschutz sensibilisiert - dies geht aus Informationen hervor, die auf der LEGO-Unternehmenswebsite veröffentlicht worden sind.

Children asked, and we listened 👍🏻 Recyclable, sustainably-sourced paper bags will be tested in LEGO boxes from 2021♻️ pic.twitter.com/K6uLNpwy26