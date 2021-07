Diese Arbeitgeber zahlen das höchste Gehalt 2020/2021

Platz 21: Das Ranking

Die Job- und Recruiting-Plattform Glassdoor hat exklusiv für das Informationsportal t-online im Zeitraum von Anfang Mai 2020 bis Ende April 2021 sämtliche Angaben zu Gehältern gesammelt, die Arbeitnehmer neu angegeben haben. Für jede Firma wurde t-online zufolge der Median berechnet, also das Gehalt über und unter dem es genau gleich viele Gehaltsstufen gibt. In diesem Ranking werden die 20 Arbeitgeber in Deutschland vorgestellt, für die die höchsten Median-Gehälter verzeichnet wurden. Alle aktuellen Informationen stammen von t-online und den Websites der genannten Unternehmen, ein Glassdoor-Ranking aus dem Vorjahr sowie ein Reuters-Artikel wurden ebenfalls verwendet. Stand des Rankings ist der 26. Mai 2021.

Quelle: t-online, Bild: Gunnar Pippel / Shutterstock.com