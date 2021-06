Spanien und Portugal: Aldi testet Lieferdienst für Lebensmittel

In 20 Ländern weltweit gibt es Aldi -Filialen, und auch online kann man bereits seit Jahren bei dem Discounter Waren bestellen - allerdings keine Lebensmittel: Der Dienst "Aldi liefert" beschränkt sich bislang auf Spielzeug, Corona-Tests und andere Non-Food-Artikel. Das soll sich nun ändern, nachdem Lebensmittel-Lieferdienste in den vergangenen Corona-Monaten einen Boom erlebten.

Während Corona boomen die Lebensmittel-Lieferdienste

So gab es zwischenzeitlich Lieferstaus und die Umsätze nahmen Berichten der ZEIT zufolge zu. "Die Unsicherheit durch die Corona-Pandemie hat dabei geholfen, die bisherigen Hürden beim Onlinekauf von Lebensmitteln bei neuen Zielgruppen abzubauen", so Eva Stüber, Marktexpertin des Instituts für Handelsforschung (IFH) Köln, gegenüber der ZEIT. Der Online-Markt Picnic etwa habe seit Beginn der Pandemie seinen Kundenstamm verdoppeln können und liefert mittlerweile an 145.000 Kunden, so die ZEIT.

Auf diesen Zug möchte Aldi nun aufspringen, heißt es in verschiedenen Medienberichten, die sich alle auf die Lebensmittelzeitung (LZ) berufen.

Ausnahme: Aldi Nord und Aldi Süd arbeiten für den Lieferdienst zusammen

Um auf dem Markt erfolgreich zu sein, wurden die beiden bislang getrennten "Aldi liefert"-Portale von Aldi Nord und Aldi Süd zu der neu gegründeten Aldi E-Commerce Verwaltungs-GmbH zusammengeschlossen. Normalerweise arbeiten Aldi Nord und Aldi Süd getrennt - hier jedoch soll alles in Eintracht umgesetzt werden: Von beiden Firmen kommt je ein Mitarbeiter als Geschäftsführer der neuen Verwaltungs-GmbH, beide haben genau 50 Prozent Verantwortung. Von Aldi Nord ist dies dem Manager Magazin zufolge Moritz Scheffler, der zuvor bei Henkel arbeitete, und von Aldi Süd Kai Schmidhuber, ehemaliger L’Oréal-Angestellter. Auch die finanziellen Pflichten halbieren Aldi Nord und Aldi Süd genau.

Dem Portal Retail Detail zufolge hat Aldi bereits auf globaler Ebene erste Schritte für einen eigenen Lieferservice eingeleitet. So soll bereits schrittweise in allen Filialen weltweit ein standardisiertes IT-System eingeführt werden, was die überregionale Koordination des Projekts erleichtert. Insgesamt sollen die Kosten hierfür bei 1,5 Milliarden Euro liegen.

Testversuch in Spanien und Portugal - ist der Aldi-Lieferdienst erfolgreich?

Gleichzeitig läuft in Spanien und Portugal bereits ein Test des neuen Systems: Dafür arbeitet Aldi mit dem spanischen Startup Glovo zusammen - bei insgesamt fünf Märkten in Barcelona und Lissabon können Kunden online ihre Lebensmittel bestellen. Das geschieht den Medienberichten zufolge per App, nach maximal 30 Minuten sollen die Lebensmittel dann beim Kunden angekommen sein. Eine andere Zusammenarbeit hat Aldi in Irland mit dem Unternehmen Deliveroo, um Kunden Lebensmittel nach Hause zu liefern.

Wann - und ob überhaupt - der neue Dienst in Deutschland etabliert werden soll, ist offiziell nicht bekannt: Aldi ermittelt mit dem Testlauf in Spanien und Portugal das Potenzial des Dienstes und wird dementsprechend vermutlich noch kleine Änderungen oder Spezifizierungen vornehmen, bevor es weltweit ausgerollt wird. Es bleibt außerdem abzuwarten, wie erfolgreich das Projekt überhaupt wird - insbesondere für Discounter mit niedrigen Preisen ist es schwierig, Profit aus einem Lieferdienst zu schlagen. Dies ist eine Einschätzung der Lebensmittelzeitung, die von verschiedenen Medienberichten wiedergegeben wird. In der Vergangenheit ist bereits Lidl an einem Lieferdienst gescheitert und auch Aldi musste seinen ersten Versuch eines Lieferdienstes "ShopWings" nach nur zehn Monaten wieder einstellen.

