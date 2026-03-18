Elektromobilität

Viele fragen sich, ob das Laden eines Elektroautos bei Gewitter riskant ist. Fachleute und Energieanbieter sehen die Sicherheit unter bestimmten Bedingungen gegeben. Dennoch gilt: Schutzmaßnahmen und gesunde Vorsicht machen den Unterschied.

Wie sicher ist ein E-Auto bei Gewitter wirklich?

Autos wirken gewissermaßen wie Faradaysche Käfige. Das bedeutet, dass bei einem Blitzeinschlag die elektrische Energie über die Außenhaut des Fahrzeugs zur Erde geleitet wird, sodass Insassen und Batterie geschützt sind. Das gilt auch für Elektroautos, wie der ADAC erklärt.

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Öffentliche Ladestationen sind gesetzlich verpflichtet, Schutz vor Überspannung und Blitzeinschlag zu bieten, wie ADAC-Experte Matthias Vogt in einem Video des Automobilclubs erklärt. Diese Mechanismen leiten überschüssige Spannungen im Falle eines nahen Blitzes ab, sodass das Fahrzeug und die Station geschützt sind.

Auch private Wallboxen bieten im Normalfall ausreichend Schutz - vorausgesetzt, sie sind fachgerecht installiert und besitzen aktuelle Überspannungsschutzvorrichtungen, so Vogt.

Welche Gefahren bleiben trotz Schutz bestehen?

Ein Restrisiko bleibt. Beispielsweise wenn eine Ladestation sich auf einem großen, freien Parkplatz befindet und somit zum höchsten Punkt wird. Ein Blitz könnte dort einschlagen und trotz bestehender Schutzmaßnahmen Metallteile, Stecker oder externe Kontakte potenziell gefährden.

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Bei älteren Gebäuden oder Hausinstallationen fehlt Vogt zufolge mitunter ein zeitgemäßer Blitzschutz. In solchen Fällen ist auch die Wallbox nicht in vollem Maße geschützt. Schäden am Stromnetz oder an der Elektrik können zu teuren Reparaturen führen.

Wenn Überschwemmungen oder Hochwasser auftreten, erhöhen sich die Risiken deutlich, denn Kontakte, Kabel und Ladestationen können geschädigt werden. Versicherungsfragen können in solchen Fällen kompliziert sein, wie der Energieversorger EnBW erklärt.

Was sollte man tun, um Risiken zu minimieren?

Wenn möglich, sollten Ladevorgänge bei starkem Gewitter vermieden werden. Wählt man dennoch den Ladezeitpunkt Laden während eines Gewitters, sollte man darauf achten, dass Fenster, Türen und Klappen geschlossen sind.

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Außerdem sollte man im privaten Umfeld sicherstellen, dass die Ladestation oder Wallbox über einen funktionsfähigen Überspannungsschutz verfügt. Alte oder mangelhafte Elektroinstallationen sollten geprüft und gegebenenfalls modernisiert werden.

Bei öffentlichen Ladestationen sollte man genau Abstand halten, insbesondere wenn sich die Station exponiert befindet. Ein Blitz sucht häufig den höchsten Punkt, also außerhalb der geschützten Strukturen.

Jennifer Vogel, Redaktion finanzen.net