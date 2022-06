Nach Erfolgsdoku: Netflix will sich die Formel-1-Übertragungsrechte sichern

Netflix will sich Formel-1-Rechte sichern

Für die derzeitige und nächste Saison liegen die TV- und Liveübertragungsrechte für die Formel 1 bei Sky. Der Sender hat die exklusiven Rechte und überträgt sowohl Training, Qualifying als auch alle anstehenden Rennen. Außerdem gibt es derzeit eine Vereinbarung mit dem TV-Sender RTL, der jeweils in der letzten und in der aktuellen Saison vier Rennen kostenlos im Fernsehen übertragen darf. Nun kommt jedoch ein neuer Interessent ins Spiel. Demnach soll Netflix daran interessiert sein, sich die nötigen Rechte zu sichern, um die Formel-1-Rennen ab dem Jahr 2024 im Live-Stream übertragen zu können. Bis dahin wird die Eigentümerfirma der Formel 1, Liberty Media, die Übertragungsrechte neu verhandeln.

Deshalb hat Netflix Interesse an den Rechten

Doch woher kommt das Interesse von Netflix an den Formel-1-Rechten? Dies könnte laut GIGA zwei Gründe haben, die auch zusammenzuhängen scheinen. Zunächst ist das Thema rund um die Formel 1 keine Neuheit für den Streaming-Dienst. So zeigte er bereits vier Staffeln der Dokumentationsserie "Formula 1: Drive to Survive", die Zuschauern exklusive Einblicke in den größten Autorennwettbewerb der Welt und die Menschen dahinter bietet. Der zweite und vermutlich noch wichtigere Grund ist, dass im US-amerikanischen Markt das Interesse an der Formel 1 steigt.

Netflix-Serie bringt die Formel 1 dem US-Publikum nah

Bisher waren sich die Formel 1 und das US-Publikum, das eher IndyCar- und NASCAR-Rennen verfolgt, eher fremd - und das, obwohl wiederholt versucht wurde, den beliebten Motorsport auch auf dem wichtigen US-amerikanischen Markt zu etablieren, erklärt der SPIEGEL. Der Grand Prix von Miami wird in Übersee als Riesenevent gefeiert und verkauft. Außerdem möchte die US-amerikanische Rennsportlegende Michael Andretti mit einem eigenen Team in die Formel 1 einsteigen. Zu einem signifikanten Teil verdankt die Formel 1 diesen Beliebtheitsanstieg auch der zuvor erwähnten Netflix-Dokumentationsserie. Der Streamingdienst hat es geschafft, das US-Publikum für Hintergrundinformationen, Boxengeschichten und Rivalitäten zwischen den Fahrern zu interessieren.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com