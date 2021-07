indeed: Das sind die bestbezahltesten Jobs in Stellenanzeigen

Das Jobportal indeed kürt sich selbst auf der eigenen Website mit monatlich 250 Millionen Nutzern als die weltweit größte Jobbörse (Stand März 2020). Damit stehen dem Portal Unmengen an Informationen über reale Stellenanzeigen mit aktuell erreichbaren Gehältern zur Verfügung. Anhand der Gehaltsangaben in Stellenanzeigen aus den USA hat indeed nun eine Liste der 100 bestbezahlten Jobs veröffentlicht: Es wurden wie im StepStone Gehaltsreport Durchschnittswerte für die höchstbezahlten Berufe berechnet, aber auch die Stellenanzeigen mit den bestbezahlten Jobs sichtbar gemacht.

Liste kann täglich variieren

Zu beachten gilt bei der Betrachtung der genauen Zahlen, dass die Liste Anfang April veröffentlicht wurde, sich die Durchschnittswerte aber täglich mit jeder neuen Stellenanzeige ändern können. Die hier genannten Daten über die konkreten Stellenanzeigen bei einzelnen Unternehmen stammen von Mitte Mai. So lag etwa das jährliche Durchschnittsgehalt für Kinderärzte Stand Anfang April bei 180.202 US-Dollar, Mitte Mai waren es nur noch 64.251 US-Dollar im Jahr. Die Daten variieren also teils stark und dürfen nicht als dauerhafte Konstante, sondern lediglich als Orientierungshilfe verstanden werden.

Chirurg, Anästhesist & Co.: Die ersten 13 Plätze werden von medizinischen Berufen belegt

Platz eins auf der indeed-Liste belegten die Kardiologen mit einem Durchschnittsgehalt von 351.827 US-Dollar, gefolgt von Anästhesisten, Kieferorthopäden, Psychiatern, Chirurgen, Parodontologen, Ärzten (ohne genauere Spezifizierung der Fachrichtung), Zahnärzten, Ärzten für Innere Medizin, Gynäkologen und Anästhesiepflegern auf Platz elf, gefolgt von den Kinderärzten auf Platz zwölf. Das bestbezahlte Jobangebot für Kardiologen liegt indeed Stand Mitte Mai 2021 von MaineHealth vor - dort kann man mit der entsprechenden Ausbildung 476.880 US-Dollar im Jahr verdienen. Die höchsten Jahresgehälter auf der Liste bieten allerdings mit 500.000 US-Dollar die Arbeitgeber Renew Anchored Dentures für Chirurgen und 42 North Dental für Parodontologen.

"Vice-President"-Stellen gehören zu den Top-20 bestbezahlten Jobs

Auch der 13. Platz auf der Liste geht an einen medizinischen Beruf: Die Allgemeinmediziner verdienten laut den indeed-Daten von Anfang April im Schnitt 170.283 US-Dollar jährlich. Mitte Mai war das bestbezahlte Stellenangebot für Allgemeinmediziner vom U.S. Department of Health & Human Services: Das angebotene Gehalt beträgt hier 196.691 US-Dollar. Insgesamt liegt der Anteil an medizinischen Berufen auf der Liste bei knapp 30 Prozent.

Platz 14 belegen Manager für Unternehmensarchitektur mit einem Durchschnittsgehalt von 168.762 US-Dollar pro Jahr, Platz 15 die quantitativen Analytiker mit 153.539 US-Dollar jährlich und auf Platz 16 stehen Stand Anfang April alle Stellen mit der Bezeichnung "Vice-President" - mit einem jährlichen Durchschnittsgehalt von 151.358 US-Dollar. Das höchste Gehalt für einen neuen Vice-President bietet Stand Mai die Firma Centene mit 317.254 US-Dollar im Jahr.

Richter haben Jobangebote mit einem Jahresgehalt von durchschnittlich 83.715 US-Dollar

Direktoren für Informationssicherheit, Unternehmens- und Software-Architekten sowie Software Engineering Manager stehen auf den Plätzen 17, 18,19 und 20 der indeed-Liste. Letzteren wird dabei Stand Mitte Mai 2021 im Unternehmensvergleich von Facebook mit einem Jahresgehalt von 246.221 US-Dollar das höchste Gehalt angeboten. Juristen (Richter) etwa stehen mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 83.715 US-Dollar erst auf Platz 67 der Liste.

Die niedrigsten jährlichen Durchschnittsgehälter auf der Liste der 100 bestbezahlten Jobs von indeed erhalten den Berechnungen des Portals zufolge Marktforscher (65.349 US-Dollar), Chiropraktiker (65.201 US-Dollar) und Marketing Manager (64.259 US-Dollar).

Unternehmensklima vs. Gehalt - was spielt eine größere Rolle?

Abgesehen von der Tatsache, dass sich Durchschnittsgehälter ohnehin oft ändern, gilt die Vergütung bei vielen Menschen nicht als das einzige, ausschlaggebende Kriterium hinsichtlich der Jobsuche. So geben einer Glassdoor-Umfrage zufolge mehr als 50 Prozent der Befragten und bereits im Berufsleben stehenden Personen an, das Unternehmensklima sei ihnen bei der Stellensuche wichtiger als die Höhe des Gehalts.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com