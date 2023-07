iPhone-Auktion

Seit seiner erstmaligen Präsentation im Jahr 2007 hat sich das iPhone konstant weiterentwickelt und blieb dabei stets ein begehrtes Objekt für Sammler. Ein anonymer Auktionsgewinner brachte kürzlich die bisher unübertroffene Höchstsumme für ein iPhone der ersten Generation auf.

Das iPhone: Ein kurzer Überblick

Die Geschichte des iPhones beginnt im Jahr 2007, als Apple das Produkt vorstellte. Es war nicht nur ein weiteres Mobiltelefon, sondern vielmehr ein Gerät, das Mobilfunk und Internet mit einer Touch-Funktion verband. Steve Jobs, der damalige CEO von Apple, präsentierte das iPhone als eine Kombination aus drei Produkten: einem Breitbild-iPod mit Touchbedienung, einem revolutionären Mobiltelefon und einem bahnbrechenden Internet-Kommunikationsgerät. Diese Ankündigung markierte den Beginn der Smartphone-Ära.

Ohne jegliche Tasten, wie es damals bei Mobiltelefonen üblich war, veränderte das iPhone, mit einem klaren und hellen Display und einer neuartigen Benutzeroberfläche, den Mobilfunkmarkt nachhaltig. Die Einführung des App-Stores im Jahr 2008, ein Jahr nach dem Start des ersten iPhones, war ein weiterer wichtiger Schritt. Hier konnten Entwickler ihre Anwendungen zum Kauf oder kostenlosen Download anbieten, was die Nutzungsmöglichkeiten des iPhones enorm erweiterte.

Apple hat seit der Einführung des ersten iPhones mehr als 20 Modelle herausgebracht, und jedes davon bringt technologische Verbesserungen und neue Funktionen mit sich, die das Nutzererlebnis verbessern. Doch trotz der ständigen Weiterentwicklung des iPhones bleibt das Originalmodell von 2007 ein Meilenstein in der Technologiegeschichte, weshalb viele Sammler bereit dazu sind, hohe Summen auszugeben.

Rekordauktion für das seltenste iPhone-Modell

Im Mittelpunkt dieser Sammlerbewegung steht das jüngste Wunder - ein iPhone der ersten Generation, das bei einer Auktion einen Rekordpreis von sagenhaften 190.372,80 US-Dollar erzielte, wie golem.de in einem Beitrag berichtete.

LCG Auctions, ein renommiertes Auktionshaus spezialisiert auf seltene und sammelbare Elektronikgeräte, versteigerte dieses nie benutzte und originalverpackte Stück Technologiegeschichte. Der anonyme Gewinner des Bieterwettstreits musste 158.644 US-Dollar bieten - inklusive Gebühren belief sich die Endsumme laut golem.de jedoch auf über 190.000 US-Dollar, um dieses Sammlerstück, das ursprünglich vor 16 Jahren auf den Markt kam, sein Eigen nennen zu können.

Interessanterweise war das begehrte iPhone, das diesen historischen Preis einbrachte, ein vier GB-Modell. Dieses Modell ist bei Sammlern aufgrund seiner Seltenheit besonders beliebt. Apple entschied sich schon zwei Monate nach der Markteinführung im September 2007, dieses Modell aufgrund schwacher Verkaufszahlen aus dem Sortiment zu nehmen, so ghacks.net in einem Online-Artikel. Das macht die vier GB-Version zu einer seltenen und damit besonders wertvollen Besonderheit.

In der Auktion, in der das bisher teuerste iPhone der Welt versteigert wurde, spielte auch der makellose Zustand des Geräts eine Rolle. Es war immer noch in seiner unversehrten Originalverpackung eingeschlossen, inklusive Originalkarton, allen Unterlagen und Zubehör, so ghacks.net weiter.

Vor dem jüngsten Rekordverkauf wurde Anfang des Jahres ein neuer Höchstpreis für ein iPhone der ersten Generation aufgestellt. Bei dieser Auktion, die ebenfalls über LCG Auctions lief, zahlte ein Sammler 63.356,40 US-Dollar für ein acht GB-Modell, so Merkur.de in einem Online-Beitrag.

Redaktion finanzen.net