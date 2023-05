iPad-Index misst internationale Kaufkraft

Aktien in diesem Artikel Apple 156,80 EUR

-0,49% Charts

News

Analysen

Nicht überall auf der Welt kosten Apple -Produkte gleich viel - die Preise werden an die Kaufkraft der Bevölkerung angepasst. Im Umkehrschluss ist der Preis eines iPads Indikator für die Kaufkraft. Dazu wurde der iPad-Index geschaffen. In welchen 25 Ländern war ein iPad Pro 11 mit 128 GB im Herbst 2022 am teuersten?

Redaktion finanzen.net



Platz 26: Das Ranking Der Preis eines iPads ist ein Indiz dafür, wie groß die Kaufkraft einer Bevölkerung ist. In diesem Ranking werden die 25 Länder mit der laut iPad-Index größten Kaufkraft vorgestellt, dafür wurden die Preise für das iPad Pro 11 mit 128 GB Stand Oktober 2022 herangezogen. Die Daten stammen vom Vergleichsportal GlobalProductPrices.com. Quelle: GlobalProductPrices.com, Bild: 1000 Words / Shutterstock.com

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com