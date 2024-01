Meistverkaufte Autos

Die meistverkauften Automodelle weltweit kommen überwiegend von asiatischen und US-amerikanischen Herstellern, wobei europäische Autobauer weltweit kaum eine Rolle spielen. Tesla konnte sich als Spitzenreiter behaupten, das meistverkaufte Modell ist der Tesla Model Y. Doch mehr dazu im folgenden Beitrag.

Eine detaillierte Analyse der meistverkauften PKWs weltweit bietet focus2move in einem Online-Beitrag, indem Daten aus 162 Ländern, die regelmäßig monatlich beobachtet werden, ausgewertet werden. Diese Daten basieren auf den neuesten verfügbaren Zulassungszahlen der ersten acht Monate im Jahr 2023, die von lokalen Behörden in jedem dieser Länder erfasst werden. Diese Zulassungszahlen bieten unter anderem einen aktuellen Einblick in die globale Automobilnachfrage und spiegeln die sich verändernden Präferenzen der Konsumenten wider, wobei vor allem die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen gestiegen ist. Während traditionelle Verbrennungsmotormodelle weiterhin einen großen Teil der Rangliste einnehmen, wird deutlich, dass Elektrofahrzeuge mehr und mehr an Bedeutung gewinnen.

Die drei meistverkauften Autos 2023

Der Tesla Model Y führt die Liste der meistverkauften Autos der ersten acht Monate des Jahres 2023 an. Mit 883.982 verkauften Einheiten, was einem Anstieg von 65,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, spiegelt der Model Y den Trend zur Elektrifizierung und die wachsende Beliebtheit von Tesla wider, wie focus2move in einem Beitrag berichtet. Dieser kompakte SUV bietet eine Kombination aus Reichweite, Leistung und fortschrittlicher Technologie, was es zu einer attraktiven Option für umweltbewusste Käufer macht. Der Preis des Tesla Model Y variiert je nach Ausstattung und Markt, beginnt jedoch bei 47.490 US-Dollar. Für die Long Range-Ausführung mit einer zusätzlichen dritten Sitzreihe kommen weitere 4.000 US-Dollar hinzu, und das Full Self-Driving-Paket, das für alle drei Ausführungen verfügbar ist, kostet 15.000 US-Dollar.

Auf dem zweiten Platz befindet sich laut focus2move der Toyota Corolla, ein langjähriger Bestseller, mit 815.035 verkauften Fahrzeugen. Obwohl dies einen leichten Rückgang von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet, bleibt der Corolla aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Effizienz und Erschwinglichkeit eine beliebte Wahl. Der Corolla startet mit einem vom Hersteller empfohlenen Verkaufspreis (MSRP) von 21.700 US-Dollar für das Basis-Modell LE. Der Preis kann sich je nach gewählter Ausstattung und Zusatzfunktionen erhöhen. Als eine der meistverkauften Automarken der Welt profitiert Toyota von einem starken Markenimage und einer breiten Palette an Modellen, die verschiedene Kundenbedürfnisse erfüllen.

Die Ford F-Series sicherte sich im Jahr 2023 bis zum Monat August mit 672.117 verkauften Einheiten und einem Wachstum von 19,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr den dritten Platz unter den meistverkauften Autos weltweit, wie focus2move berichtet. Diese Serie, zu der auch der bekannte Ford F-150 gehört, ist besonders in Nordamerika beliebt und steht für die anhaltende Nachfrage nach großen, vielseitigen Nutzfahrzeugen. Der herstellerempfohlene Verkaufspreis des Ford F-150 für das Jahr 2023 beginnt bei 36.240 US-Dollar und kann je nach gewählter Ausstattung und Zusatzoptionen bis zu 109.145 US-Dollar erreichen.

Platz vier bis zehn

Der Toyota RAV4, der bis August 2023 mit 651.117 verkauften Einheiten den vierten Platz der meistverkauften Autos belegte, bleibt trotz eines leichten Rückgangs von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein beliebtes Modell, wie es im Beitrag weiter heißt. Ein deutlicher Anstieg der Beliebtheit war zudem beim Honda CR-V zu beobachten, der mit 493.767 Verkäufen den fünften Platz einnahm. Für den Toyota Camry, der mit 463.836 verkauften Einheiten auf den sechsten Platz kam, spricht die Kombination aus Langlebigkeit und Fahrerlebnis, trotz eines Verkaufsrückgangs von 5,5 Prozent, wie focus2move berichtet. Hyundais steigende Marktpräsenz wurde durch den Tucson unterstrichen, der mit 463.059 Neuzulassungen und einem Wachstum von 12,1 Prozent den siebten Platz eroberte, während ein weiteres Highlight in der Kategorie der Pick-ups der vom General Motors-Konzern zugehörige Chevrolet Silverado auf Platz acht war, der mit 453.640 verkauften Einheiten einen Anstieg von knapp fünf Prozent verzeichnen konnte, so focus2move weiter. Trotz eines leichten Rückgangs in den Verkaufszahlen von 2,8 Prozent blieb der Toyota Hilux mit 435.834 verkauften Einheiten ein Favorit für robuste und leistungsfähige Fahrzeuge, was ihm den neunten Platz einbrachte. Schließlich zeigte der Ram Pick-up, eine Marke vom Stellantis-Konzern, mit 395.234 verkauften Einheiten und einem Platz in den Top Ten, dass er trotz eines Rückgangs von 6,1 Prozent weiterhin geschätzt wird, wie abschließend berichtet wurde.

D. Maier / Redaktion finanzen.net