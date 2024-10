Messenger-Dienst

WhatsApp ist mit weltweit mehreren Milliarden Nutzern der beliebteste Messenger. Regelmäßige Updates mit vielen neuen Funktionen sollen die Handhabung noch einfacher und effizienter machen.

WhatsApp führt Favoriten für Kontakte und Gruppen ein

WhatsApps neue Funktion ermöglicht es, Kontakte und Gruppen im Messenger als Favoriten zu markieren. Diese Favoriten werden in der Anrufliste ganz oben und in der Chat-Übersicht über den Tab "Favoriten" angezeigt. So können die wichtigsten Kontakte jederzeit schnell erreicht werden. Um Kontakte zu "Favoriten" hinzuzufügen, wählt man im Chats-Bildschirm den Filter "Favoriten" aus und fügt dort die entsprechenden Kontakte oder Gruppen hinzu. Auch durch das Anklicken des Anrufe-Tabs und die Auswahl von "Favoriten hinzufügen" können Kontakte oder Gruppen als Favoriten gespeichert werden. Darüber hinaus können die "Favoriten" bequem in den Einstellungen unter "Favoriten > Zu Favoriten hinzufügen" verwaltet werden. Die Reihenfolge kann jederzeit geändert werden.

Personalisierung von Stickern

Eine weitere Neuerung ermöglicht die Personalisierung von Stickern auf WhatsApp. Durch die Kooperation von WhatsApp mit GIPHY wurde deren umfangreiche Sammlung von Stickern direkt in WhatsApp integriert. Diese Integration erleichtert das Finden und Teilen relevanter und ansprechender Sticker, ohne die App verlassen zu müssen. Um auf diese Sticker zuzugreifen, wählt man das Stickersymbol aus und sucht den gewünschten Sticker entweder via Text oder Emoji heraus.

Darüber hinaus sollen WhatsApp-Nutzer künftig mit Meta AI individuelle Sticker erstellen können.

