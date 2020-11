WhatsApp-Features: Dafür ist die Stern-Markierungsfunktion nützlich

Für viele wurde WhatsApp aufgrund der Vielfalt der bereitgestellten Funktionalitäten zur Hauptkommunikationsform mit Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten - eine Tatsache, die zu einer regelrechten Informationsüberflutung führen kann. Um einer solchen entgegenzuwirken, führte WhatsApp die Möglichkeit ein, besonders wichtige Nachrichten mit einem Stern zu markieren, um diese bei Bedarf wiederzufinden, ohne den gesamten Chat-Verlauf durchforsten zu müssen.

Um Nachrichten, die Ihnen besonders wichtig sind, zu markieren, müssen Sie diese gedrückt halten, bis sich ein Menü am oberen Rand des Bildschirms öffnet. Dieses beinhaltet neben Symbolen zum Weiterleiten, Löschen und Kopieren der jeweiligen Nachricht auch die Option, diese mit einem Stern zu markieren. Sobald Sie das Sternen-Symbol angetippt haben, ist die Nachricht mit einem solchen versehen.

