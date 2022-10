Neuerungen bei WhatsApp: Größere Gruppen und besserer Schutz für selbstlöschende Inhalte

WhatsApp erfreut seine Nutzerinnen und Nutzer auch im Oktober wieder mit neuen Updates - aktuell noch in der Beta-Version 2.22.22.3 für Android . Wie WABetaInfo berichtet, werden aktuell gleich drei neue Features getestet.

Eine Liste ehemaliger Gruppenchat-Mitglieder

So ist die maximale Teilnehmerzahl in Gruppenchats in der Beta-Version doppelt so hoch wie in der von regulären Nutzerinnen und Nutzern verwendeten Version. Damit können statt 512 ganze 1.024 Personen einer WhatsApp-Gruppe beitreten.

Außerdem wird offenbar gerade ein Feature getestet, das alle in den vergangenen 60 Tagen aus einer Gruppe ausgetretenen oder entfernten Kontakte anzeigt. So können die verbliebenen Chatmitglieder sich einen besseren Überblick verschaffen. Im Gegensatz dazu steht die bereits im Sommer für alle Nutzerinnen und Nutzer ausgerollte Neuerung, dass man mehr oder weniger "heimlich" aus Gruppenchats austreten kann - also ohne, dass alle anderen Teilnehmenden informiert werden.

Keine Screenshots von selbstlöschenden Inhalten möglich

In der Beta-Version wird zudem eine Neuerung bezüglich der selbstlöschenden Inhalte getestet: So soll es nicht mehr möglich sein, von Bildern und Videos, die sich nach dem ersten Öffnen automatisch löschen, Screenshots oder Bildschirmaufnahmen zu machen. Damit soll die Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer geschützt werden. Wer mit dem neuen Feature etwa einen Screenshot von solchen Inhalten macht, bekommt nur ein geschwärztes Bild mit dem Vermerk, dass aus Sicherheitsgründen kein Bildschirmfoto gemacht werden kann.

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.22.3: what's new?



WhatsApp is releasing screenshot and screen recording blocking for view once images and videos to some beta testers!https://t.co/KJC3jRTlXf pic.twitter.com/9uxPzfTdc6 - WABetaInfo (@WABetaInfo) October 3, 2022

Es ist WABetaInfo zufolge mit der neuen Version wie bisher auch nicht möglich, die selbstlöschenden Bilder und Videos zu speichern, exportieren oder weiterzuleiten. Wer das "Screenshot Blocking" in Zukunft nutzen möchte, sollte sich natürlich dennoch darüber bewusst sein, dass die Inhalte theoretisch beim ersten Öffnen auf dem einen Gerät mit einem anderen Gerät abfotografiert oder gefilmt werden können. Ein kleines Restrisiko bleibt also immer. Auch betrifft die Screenshot-Regelung keine selbstlöschenden Textnachrichten. Diese können weiterhin per Screenshot oder Bildschirmaufnahme festgehalten werden.

Wann werden die Neuerungen ausgerollt?

Wann die drei neuen Features für alle WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer ausgerollt werden sollen und ob sie vorher noch optimiert werden, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. In der Vergangenheit hat WhatsApp regelmäßig Neuerungen ausgerollt - es ist also unwahrscheinlich, dass in diesem Jahr gar keine Änderungen mehr kommen.

