Corona-Startup ElephantSkin expandiert rasant

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.600,00 EUR

1,94% Charts

News

Analysen

Der Österreicher und Ex-Fußballprofi Raphael Reifeltshammer war mit seinem Geschäftspartner Ingomar Lang bisher "nur" für sein Brillen-Startup Vision1 bekannt. Im April 2020, also mitten in einer Corona-Hochphase, hatten die beiden Unternehmer eine weitere Produktidee und gründeten das Startup ElephantSkin: Heute ist ihr neues Produkt schon in sechs Ländern erhältlich.

ElephantSkin: antiviraler und antibakterieller Bio-Baumwollhandschuh

Im April letzten Jahres wurde vielen Menschen bewusst, wo überall (Corona-)Viren und Bakterien lauern könnten, was Reifeltshammer und Lang zufolge auch zu einem Anstieg der Verwendung von Einwegprodukten aus Plastik führen musste. Also setzten sich die Geschäftspartner für die Umwelt ein und erfanden ElephantSkin - ein Handschuh, der antibakteriell und -viral ist und damit nachweislich auch die Übertragung von Coronaviren verringert. Der Handschuh besteht allerdings nicht aus Plastik, sondern aus Elastan und zertifizierter Biobaumwolle.

Nach Angaben der Firmenwebsite ist der Handschuh modisch, Touchscreen-kompatibel und bei 40 Grad Celsius 30 Mal im Schonwaschgang waschbar. Nach 30 Waschgängen könnte sich die antibakterielle und -virale Wirkung des 12,95 Euro teuren Handschuhs laut Gebrauchsanweisung dann verschlechtern.

ElephantSkin entspricht 180 Einweghandschuhen und spart 2,6 Kilogramm Plastik

Auf der Firmenwebsite rechnen Reifeltshammer und Lang vor: Ein ElephantSkin kann verwendet werden wie 180 Einweghandschuhe und spart dadurch 2,6 Kilogramm Plastik. Zudem sind die Handschuhe den Angaben der Unternehmer zufolge deutlich komfortabler als Plastikhandschuhe. Erhältlich sind sie in Discountern, bei Aldi, Müller, Amazon und natürlich beim Hersteller selbst in den Größen S/M und L/XL.

"Mit unserem in Europa produzierten waschbaren und wiederverwendbaren Handschuh aus Bio-Baumwolle vermeidet der Träger einen riesigen Müllberg an Einweg-Gummihandschuhen." Mit diesen Worten zitiert das Unternehmen Lang auf seiner Website. Lang erklärt weiter, dass die Handschuhe auch nach der Pandemie relevant bleiben werden, da sich die Hygienestandards momentan komplett verändern und neu definiert werden, aber auch der Umweltschutz weiter Thema bleibt.

Antivirale Baumwolle: Wie funktioniert das überhaupt?

Dabei stützt sich das Unternehmen auf eine innovative HeiQ Viroblock-Technologie und Silberchlorid, die gemeinsam die Zellteilung von Viren und Bakterien verhindern. Dadurch können sich die Krankheitserreger nicht nur nicht wie auf Plastikhandschuhen verteilen, der Handschuh befreit sich außerdem selbst von den Viren und ist damit sogar ein besserer Viren- und Bakterienschutz als Gummihandschuhe.

Trending Topics berichtet entsprechend dieses Erfolgskonzepts, dass das Unternehmen bereits drei Monate nach Produktlaunch siebenstellige Einnahmen eingefahren haben soll und die Expansion Lang zufolge noch nicht abgeschlossen sei. Der Österreicher Kurier schreibt, dass Stand Januar 2021 mehr als eine Million ElephantSkins über die Ladentheke gegangen seien - nur neun Monate nach der Firmengründung.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Shawn Hempel / Shutterstock.com, Lightspring / Shutterstock.com