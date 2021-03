IFFHS Club World Ranking: Die erfolgreichsten Fußballclubs des Jahres 2020

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking umfasst die Top 30 der erfolgreichsten Fußballclubs des Jahres 2020. Die Platzierungen und Punktzahlen wurden dem "Club World Ranking 2020" der International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) entnommen. Dieses bewertete die Erfolge der Teams anhand deren Spielergebnissen in den jeweiligen Wettbewerben. Hierbei wurden sowohl nationale als auch internationale Liga- und Pokalwettkämpfe berücksichtigt. Je nach der Schwierigkeit eines Turniers wurde das Abschneiden unterschiedlich stark gewichtet. So bringt ein Sieg in der UEFA Champions League einem Team 14 Punkte ein, wohingegen ein Sieg in der UEFA Europa League nur zwölf Punkte zählt. Ebenso wurden die nationalen Wettbewerbe in vier Niveaus unterteilt. Ein Sieg in einer Liga oder einem Pokalwettbewerb auf Level vier ist wertvoller als ein entsprechender Erfolg auf einem niedrigeren Level. Beispielsweise befindet sich Deutschland laut IFFHS auf dem dritten Level. Der Gewinn eines Spiels in der Fußballbundesliga besitzt damit einen Wert von drei Punkten und im DFB-Pokal einen Wert von acht Punkten. Englische Clubs erhalten hingegen für ihre Teilnahme an Wettkämpfen auf dem vierten Level höhere Siegpunkte. Spielgewinne in der Premiere League werden demnach mit vier Punkten und das Fortschreiten im Pokal mit zwölf Punkten belohnt. Je höher das Niveau und je siegreicher eine Mannschaft im Jahr 2020 somit war, desto höher ist ihre Platzierung in diesem Ranking. Zur Einordnung der Leistung der unterschiedlichen Vereine wird im Ranking noch auf deren Erfolge in der abgelaufenen Saison 2019/20 eingegangen. Für die letztendliche Platzierung zählen allerdings die Errungenschaften aus den Saisons 2019/20 und 2020/21, die im Jahr 2020 stattfanden. Welches Team war also weltweit nach diesen Kriterien am erfolgreichsten? Stand ist der 12. Februar 2021.

Quelle: IFFHS, Bild: Ohmega1982 / Shutterstock.com