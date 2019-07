Reisekosten: Hier hat man im Urlaub 2019 mehr von seinem Budget

Dank einer Analyse des Finanzdienstleisters TransferWise kam nun heraus, wo es im diesjährigen Urlaub teurer und wo günstiger werden könnte, wenn Urlauber ihre Euro s in die jeweilige Landeswährung eintauschen wollen. Dafür verglich der Geldkonzern die Entwicklung der Wechselkurse. Der Betrag, den die Urlauber am Ende erhalten, wird neben dem Wechselkurs auch von der jeweiligen Bank bestimmt und durch Inflation beeinflusst. Für die Werteberechnung wurde der jeweilige Durchschnittswert im Juni 2019 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen.

Ägypten: Für Urlauber besonders teuer

Im Vergleich zum Vorjahr wurde es durch die Wechselkurse aber auch durch Inflation für Urlauber in zahlreichen Ländern teurer: Von 139 betrachteten Nationen stiegen die Preise in 105 Ländern. Besonders schwer zu Buche schlägt dieses Jahr Ägypten - die Kosten haben sich, laut der Analyse von TransferWise, um 26,8 Prozent gesteigert. Auch weitere beliebte Urlaubsziele werden im Urlaub 2019 teurer: Bei der Landeswährung für Mexiko müssen Reisende 11,4 Prozent, in Kuba 10,3 Prozent und in Thailand 7,5 Prozent aufschlagen. Im Vergleich zum Urlaub im Jahr 2018 müssen Urlauber aus dem Euroraum ihr Budget für diese Länder erhöhen.

Hier wird es günstiger

Dafür gibt es einige Urlaubsziele, die sich in diesem Jahr in Hinsicht auf die Reisekosten lohnen: In Norwegen wurde es mit minus 0,4 Prozent und Schweden mit minus 1,2 Prozent nur leicht günstiger. Dagegen kommt die Kostenentwicklung in einigen Ländern Urlaubern besonders zugute. Während in Australien immerhin 3,4 Prozent weniger gezahlt werden muss, können in Island 8,4 Prozent und in Argentinien 8,8 Prozent gespart werden. Hier steht der Euro also deutlich besser da, als noch im Urlaubsjahr zuvor.

