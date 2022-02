Jeff Bezos neue Raumstation "Orbital Reef" erhält Förderung durch die NASA

Von dem noch relativ jungen unternehmerischen Feld Weltraum zu profitieren, versuchen gleich mehrere Unternehmen. Ob spezialisierte Technologie-Firmen wie Amazon -Gründer Jeff Bezos' Blue Origin und Elon Musks SpaceX, oder etablierte Luftfahrt-Player wie Boeing - alle versuchen im Weltraum neue Geschäftspotenziale zu generieren. Um erfolgreich zu sein, müssen die Unternehmen aber zum größten Teil noch auf öffentliche Aufträge zurückgreifen.

Die neue Raumstation soll auch kommerziell genutzt werden

So auch im Falle von Blue Origins "Orbital Reef"-Projekt. Dieses will die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA laut einer Pressemitteilung von Blue Origin nun unterstützen. Das Ziel sei es, die mittlerweile schon 25 Jahre alte Internationale Raumstation ISS zu ersetzen. Diese befindet sich laut dem Blog BASIC thinking schon seit dem 20. November 1998 im Orbit und wurde über die Jahre von mehreren Staaten für verschiedenste Forschungsprojekte genutzt.

Die neue Raumstation soll laut der Pressemitteilung unter Führung der Unternehmen Blue Origin und Sierra Space entwickelt werden und neben Forschungsexpeditionen auch der kommerziellen Nutzung dienen. Nach Informationen des Technikblogs Recode sollen hierfür die Stationen mit Bürotischen, Computern, Laboren, 3D-Druckern und auch Gärten ausgestattet werden. Für Weltraumtourismus und Filmproduktionen soll es dann möglich sein, die Räumlichkeiten zu mieten. "Wir freuen uns, dass die NASA die Entwicklung von Orbital Reef unterstützt, einem revolutionären Ansatz, die Erdumlaufbahn für verschiedene Kunden und Branchen zugänglicher zu machen. Neben der Erfüllung der Bedürfnisse der ISS-Partner wird der gemischte Raumfahrt-Geschäftspark Orbital Reef reduzierte Kosten und Komplexität, schlüsselfertige Dienstleistungen und eine inspirierende Raumarchitektur (…) anbieten", so Brent Sherwood, Senior Vice President für fortgeschrittene Entwicklungsprogramme bei Blue Origin in der Pressemitteilung.

NASA fördert das Projekt mit 130 Millionen US-Dollar

Für die Entwicklung von Orbital Reef bekommt Blue Origin laut einer Pressemitteilung der NASA 130 Millionen US-Dollar. Die Raumstation soll in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts in Betrieb gehen, Platz für bis zu zehn Personen bieten und in einer Höhe von 500 Kilometern fliegen. "Durch den Übergang zu einem Modell, bei dem die kommerzielle Industrie die Anlagen im erdnahen Orbit besitzen und betreiben und bei dem die NASA einer von vielen Kunden ist, kann die Behörde Kosten für das Leben und Arbeiten im erdnahen Orbit sparen und sich auf die Förderung von Innovationen und auf die Erforschung von Mond und Mars konzentrieren", so die NASA in der Pressemitteilung.

