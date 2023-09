WhatsApp-Kanäle

WhatsApp ist mit über zwei Milliarden Nutzern einer der beliebtesten Messenger-Dienste der Welt. Um noch mehr Möglichkeiten zu bieten, Informationen zu erhalten und sich zu unterhalten, hat WhatsApp kürzlich eine neue Funktion eingeführt: die Kanäle. Was sind Kanäle und wie kann man sie nutzen? Mehr dazu im folgenden Beitrag.

Was sind Kanäle?

Die Kanäle stellen eine Erweiterung des Funktionsumfangs von Meta Platforms‘ WhatsApp dar und bieten die Möglichkeit, öffentliche Gruppenräume zu schaffen, die sich deutlich von den herkömmlichen, privaten Gruppenchats abheben. Diese spezialisierten, öffentlichen Gruppen werden von Organisationen, Vereinen, Unternehmen oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ins Leben gerufen. Das Ziel ist es, eine Plattform zu bieten, auf der sie ganz gezielt Inhalte mit ihrer Anhängerschaft oder an einem speziellen Thema interessierten Personen teilen können.

Die Bandbreite der Inhalte kann von Textnachrichten und Bildern bis hin zu Videos und Weblinks reichen. Diese können thematisch vielfältig sein, von Sport und Gesundheit bis zu Kunst und Technologie. Dabei sind die Möglichkeiten praktisch grenzenlos und können ganz an die jeweilige Zielgruppe angepasst werden.

Die Abonnenten erhalten all diese Informationen direkt innerhalb der WhatsApp-Anwendung, wofür ein separater Reiter namens "Aktuelles" eingerichtet wurde, der den bisherigen "Status"-Bereich abgelöst hat. Dies ermöglicht es den Nutzern, die Inhalte der Kanäle abzurufen, ohne dass ihre persönlichen Chats und Anrufe durch neue Nachrichten von den Kanälen gestört werden. Die Kanäle funktionieren wie eine Art digitaler Newsletter oder wie ein interaktives Magazin, welches man bequem und ohne den Wechsel zu einer anderen App oder Plattform empfangen kann.

Wie kann man Kanäle abonnieren?

Um die Kanalfunktion von WhatsApp nutzen zu können, ist es erforderlich, die neueste Version der App zu installieren, die diese Funktion unterstützt. Anschließend gibt es verschiedene Methoden, um einen Kanal zu abonnieren: Man kann einen vom Kanalbetreiber bereitgestellten QR-Code scannen oder einen spezifischen Link anklicken, der direkt zum gewünschten Kanal führt. Innerhalb der App besteht zudem die Möglichkeit, über das Lupen-Symbol eine Suche nach bestimmten Kanälen durchzuführen oder sich eine Liste von populären oder empfohlenen Kanälen anzeigen zu lassen. Sobald ein passender Kanal gefunden wurde, kann man diesen durch einen Klick auf die Schaltfläche "Folgen" abonnieren und erhält fortan die neuesten Updates aus diesem Kanal.

Wie kann man mit Kanälen interagieren?

Die Interaktionsmöglichkeiten mit Kanälen in WhatsApp sind bewusst eingeschränkt, um eine eher einseitige Kommunikationsform zu fördern. Das bedeutet konkret, dass Abonnenten in der Regel nicht die Option haben, direkt auf die veröffentlichten Inhalte zu antworten oder Nachrichten an die Administratoren der Kanäle zu senden. Dennoch sind bestimmte Formen der Interaktion vorgesehen: Nutzer können beispielsweise mit Emojis auf einzelne Inhalte reagieren oder an speziellen Umfragen teilnehmen, die von den Kanalbetreibern initiiert werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Inhalte mit den eigenen Kontakten zu teilen, sofern diese Option nicht durch die Kanalbetreiber deaktiviert wurde. In puncto Datenschutz und Privatsphäre ist zu beachten, dass die Telefonnummer des Kanalbetreibers für die Abonnenten nicht sichtbar ist. Ebenso wird nicht offenbart, welche Personen einem bestimmten Kanal folgen.

Welche Vorteile haben Kanäle?

Die Einführung von Kanälen in WhatsApp bietet sowohl für die Betreiber als auch für Abonnenten Vorteile. Auf Seiten der Betreiber eröffnet diese Funktion eine effiziente Methode, die eigene Reichweite zu steigern und die Zielgruppe unmittelbar zu adressieren, ohne auf externe Plattformen ausweichen zu müssen. Darüber hinaus bietet die Funktion den Betreibern die Flexibilität, ihre Inhalte nach eigenem Ermessen zu gestalten und anzupassen. Zudem ist es möglich, durch bestimmte Interaktionsformen wie Umfragen Feedback von den Abonnenten zu sammeln.

Für die Nutzer stellt die Kanalfunktion eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit dar, sich über eine breite Palette an Themen zu informieren oder Unterhaltung zu finden, die ihren Interessen oder Leidenschaften entspricht. Da eine Vielzahl von Kanälen zur Verfügung steht, können sie selektiv vorgehen und nur die Kanäle abonnieren, die ihren persönlichen Vorlieben oder Informationsbedürfnissen entsprechen. Falls ein Kanal nicht mehr den eigenen Erwartungen oder Interessen genügt, ist es zudem jederzeit möglich, diesem Kanal wieder zu entfolgen.

Welche Beispiele für Kanäle gibt es?

WhatsApp verfügt bereits über ein breites Spektrum an Kanälen, die eine Vielzahl von Themenbereichen abdecken. Beispielsweise gibt es Kanäle von renommierten Sportteams wie Real Madrid oder Borussia Dortmund die ihre Fanbasis regelmäßig mit aktuellen Nachrichten, detaillierten Spielberichten oder exklusiven Einblicken hinter die Kulissen versorgen.

Darüber hinaus bieten auch Unterhaltungsunternehmen wie Netflix oder Sony eigene Kanäle an. Diese dienen dazu, die Abonnentinnen und Abonnenten mit einer Mischung aus Trailern, Interviews und gelegentlichen Gewinnspielen zu unterhalten.

Nicht zu übersehen sind zudem die Kanäle von Organisationen mit gesellschaftlichem oder politischem Fokus wie Greenpeace oder Amnesty International. Sie nutzen die Plattform, um ihre Anhängerinnen und Anhänger umfassend über laufende Kampagnen, geplante Aktionen und aktuelle Petitionen zu informieren.

Ebenfalls vorhanden sind Kanäle von prominenten Personen des öffentlichen Lebens, wie etwa Mark Zuckerberg oder Greta Thunberg. In diesen Kanälen teilen die Betreffenden ihre Gedanken, Meinungen und Erfahrungen zu verschiedenen Themen mit einer breiteren Öffentlichkeit, die entweder bereits Fans sind oder ein spezifisches Interesse an den veröffentlichten Inhalten haben.

D. Maier / Redaktion finanzen.net