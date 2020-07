Minidarlehen boomen: Vorsicht, Blitzkredit!

€uro am Sonntag

von Maren Lohrer, Euro am Sonntag





Warum warten? Passend zu unserer schnelllebigen Zeit, gibt es nun auch sogenannte Blitzkredite: Schnell und einfach lassen sich hiermit Konsumwünsche erfüllen. "Bequemes Finanzpolster", "So einfach wie das 1 x 1", "hilft dir immer und überall", "günstig Geld leihen" oder "Freiheit neu erleben": Mit solchen Werbeversprechungen wird die Verschuldung für klamme Kunden attraktiv verpackt.

Nur wenige Mausklicks entfernt wartet bereits der Blitzkredit, der auch manchmal Sofort-, Kurzzeit-, Minikredit oder Instant Lending genannt wird. Das Geschäft scheint für die Anbieter lukrativ zu sein. Doch wie steht es um die Verbraucher?

Die neue Leichtigkeit im Kreditgeschäft kommt aus Großbritannien. Dort ist der kleine Kredit mit einer kurzen Laufzeit weitverbreitet. Man nennt ihn auch "Payday loan" (auf Deutsch: Zahltagskredit) - er wird mit dem nächsten Gehalt zurückgezahlt. Anbieter wie Cashfloat, Satsuma Loans oder Wizzcash verlangen üppige Zinsen. Letzterer liefert auf seiner Homepage ein repräsentatives Beispiel der in dieser Branche üblichen Konditionen: Ein Kredit über 300 Pfund mit einer Laufzeit von 90 Tagen, der in drei Raten zurückgezahlt wird, verursacht üppige 154 Pfund Zinsen. Dies ist möglich, da der britische Markt der Kurzzeitkleinkredite wenig reguliert ist.

Und wie sieht es in Deutschland aus? Schützen hierzulande die gesetzlichen Bestimmungen zu Verbraucherdarlehen? "Kredite unter 200 Euro gelten nicht als Verbraucherdarlehen", informiert Andrea Heyer, Referatsleiterin bei der Verbraucherzentrale Sachsen, ebenso wenig wie Kredite, die innerhalb von drei Monaten zu tilgen und für die nur geringe Kosten vereinbart sind. Im Gesetz steht nicht, wie hoch diese "geringen Kosten" sein dürfen - eine rechtliche Grauzone.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) betont daher: "Wenn Sie einen Vertrag über einen solchen Kredit abschließen, gelten die speziellen Schutzvorschriften des Verbraucherdarlehensrechts für Sie nicht. So ist ein schriftlicher Vertrag mit umfassenden Angaben zu den Kredit-Konditionen, der Ihnen eine nochmalige Prüfung Ihrer Kreditaufnahme ermöglichen soll, nicht erforderlich." Dem Kunden stehe auch kein Widerrufsrecht zu. Daher empfiehlt die Bafin interessierten Verbrauchern, sich die Kosten und Zinsen des Kredits vor der Inanspruchnahme genau anzusehen.

Vorsicht ist angebracht. Das Geschäft wird vor allem mit den Zusatzdienstleistungen gemacht, die neben den Zinsen anfallen können: mit Gebühren für Expressbearbeitung, für Ratenzahlung und für sogenannte Bonitätszertifikate.

Sofortkredite unter 1.000 Euro findet man bei Standardbanken kaum, hingegen bei spezialisierten Fintechs wie Cashper, Cashpresso, Vexcash, Xpresscredit (siehe Tabelle unten).

Hinter Cashper steht die maltesische Novum Bank. Kunden mit Schufa-Eintrag sind von der Kreditvergabe nicht im Vorhinein ausgeschlossen. Aktuell bietet Cashper als Sonderaktion einen Kleinkredit mit 0,00 Prozent Zinsen an, regulär schlagen allerdings 7,95 Prozent Zinsen zu Buche. Neukunden erhalten oft nur 199 Euro Kredit. Wer das Geld innerhalb von 24 Stunden auf dem Konto braucht, muss zusätzlich zahlen. Wenn der Kredit erst in 60 Tagen zurückgezahlt wird, so ist dies nur in zwei Raten möglich, die erste wird nach 30 Tagen fällig. Auch diese Option gibt es nicht gratis, sie kostet 99 Euro.

Cashpresso funktioniert anders. Die Kunden werden angeregt, sich einen dauerhaften Kreditrahmen einzurichten und bei Partnershops direkt mit diesem Kredit zu bezahlen: "Einmal online abgeschlossen, steht dir der Cashpresso Rahmenkredit als praktisches Finanzpolster zur Seite. Greife einfach darauf zurück, wenn es dein Leben braucht." Auch die Rückzahlung kann gestreckt werden. Hinter Cashpresso steht das Wiener Start-up Credi2; die Kredite werden von der Deutschen Handelsbank vergeben. Cashpresso greift bei der Kreditentscheidung nach eigenen Angaben auf die Schufa-Einträge zurück. Sobald diese zu einer Person negativ sind, werde der Antrag in jedem Fall abgelehnt. "An Personen mit Zahlungsschwierigkeiten können und möchten wir keinen Kredit vergeben", verkündet Cashpresso-Homepage.

Xpresscredit weiß, wie auch Cashper, eine maltesische Bank hinter sich, in diesem Fall die Ferratum Bank. Sie fällt durch hohe Zusatzkosten auf. Bei einer Geldaufnahme von 600 Euro fallen für den 24-Stunden-Service 179 Euro extra an; eine Zahlung in zwei Raten ist für eine Gebühr von 99 Euro möglich. "Ferratum bietet auch Kreditnehmern, die einen niedrigen Schufa-Wert haben, eine echte Chance auf einen Kredit", wirbt das Unternehmen. Allerdings beurteilen auf dem Bewertungsportal Trustpilot (trustpilot.de) knapp drei Viertel der Kunden die Ferratum Bank mit ungenügend.

Vexcash hält - neben Gebühren für schnelle Auszahlung und weitere Zinsraten - für potenzielle Kunden eine zusätzliche, ungewohnte Leistung bereit: ein Bonitätszertifikat. Das Berliner Fintech, das sich auf die Raisin Bank und die Net-m Privatbank 1891 stützt, wendet sich hiermit an Kunden mit niedrigem Schufa-Wert. Solche Kunden können ein Bonitätszertifikat kaufen, um ihre Kreditwürdigkeit zu erhöhen.

Dieses Konstrukt brachte Vexcash bereits ins Fadenkreuz der Justiz. Das Berliner Kammergericht hat Vexcash im September 2019 (Az. 5 U 128 / 18) verurteilt. Ist ein Bonitätszertifikat Voraussetzung für die Kreditvergabe, müssen Anbieter die Kosten dafür in den effektiven Jahreszins einrechnen. Vexcash hat dies offenbar nicht entsprechend ausgewiesen. Die Klage hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) eingereicht.

"Diese gesetzliche Vorgabe dürfen Kreditvermittler nicht unterlaufen, indem sie wesentliche Kreditkosten ausblenden und als Preis für angeblich optionale Sonderleistungen deklarieren", sagt Jana Brockfeld, Rechtsreferentin beim VZBV. Für Verbraucher soll leicht erkennbar sein, ob ein Darlehen günstig, teuer oder gar überteuert ist. Diese Preistransparenz versuchen Anbieter oftmals zu umgehen, bemängelt der VZBV: "Kredite mit vermeintlich niedrigen Zinsen werden durch Zusatzkosten teuer, sogar teilweise zum Wucher."

Auch ein weiterer Player auf dem Markt der Minikredite hatte schon behördlichen Ärger: Die Novum Bank, die hinter Cashper steht, hat von der niederländischen Finanzmarktaufsicht AFM eine Geldbuße in Höhe von 1,75 Millionen Euro auferlegt bekommen - wegen Wucherzinsen. Und in Großbritannien, dem Mutterland des Blitzkredits, rührt sich die Aufsichtsbehörde FCA. Just vor zwei Wochen hat sie eine Untersuchung des Geldleihers Amigo Holdings eröffnet. Im Fokus steht die Frage, ob die Bonitätsprüfungen von Amigo mit britischem Recht vereinbar sind.

"Bei derartigen Krediten steht zunehmend zur Debatte, ob sie Überschuldungstreiber sind. Dies gilt insbesondere für die Fälle, in denen ein Kredit von Interessenten besonders schnell gewünscht wird - weil eben ein aufgetretenes Zahlungsdefizit schnell zu begleichen ist", sagt Sally Peters, Direktorin des verbrauchernahen Instituts für Finanzdienstleistungen.

Fazit: Der Blitzkredit mag zwar schnell und einfach sein, aber der Weg in die Überschuldung ist es auch.

Schufa Ein guter Schufa-Score besagt, dass eine Person kreditwürdig ist. Die Wirtschaftsauskunftei Schufa ermittelt diese Bonität. Doch nicht jeder negative Eintrag besagt, dass die betroffene Person hoch verschuldet ist. Normale Banken lehnen die Kreditvergabe dann dennoch ab. "Ohne Schufa" - so werben einige Anbieter von Blitzkrediten, doch eigentlich ist "trotz Schufa" gemeint. Denn wer in Deutschland Kreditgeschäfte betreibt, ist gesetzlich zu einer Bonitätsprüfung verpflichtet. Ein schlechter Schufa-Score muss nicht zwangsläufig zu einer Kreditabsage führen. Denn es liegt im Ermessen der Bank, die Bonität eines Verbrauchers auch anhand anderer Kriterien, wie etwa der aktuellen Einkommens- oder Arbeitsplatzsituation, zu beurteilen. Schufa-freie Kredite sprechen oftmals Personen in einer finanziellen Notlage an. Besser als die Suche nach dieser Art von Kredit ist der Gang zur Schuldnerberatung oder Verbraucherzentrale.

