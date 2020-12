Im Schatten des Irrsinns: Unser Jahresausblick 2021 - mit Augenzwinkern

€uro am Sonntag

Januar

Liebe Kinder,wenn ihr nicht aufpasst und zu viel Fernsehen schaut, dann wacht ihr eines morgens auf und seid Amerikaner. Na und, mögt ihr jetzt denken, Bob Dylan, Bruce Springsteen, T. C. Boyle. Aber da gibt es noch die andere Hälfte der Amerikaner, jene, die auf der dunklen Seite des Mondes leben. Die glauben, dass Nummer 46 Sozialist (und somit des Teufels) sei und - wenn sie ihn denn kennen würden - Florian Silbereisen der Sänger von Rammstein. Die sich von einem zweitklassigen Soap- und Präsidentendarsteller vor- und verführen lassen, damit stets dessen (Wahlkampf-)Kasse stimmt. Der die letzten vier Jahre mit Golfspielen, Fernsehen und Twitter verbracht hat und 20.000 Lügen später immer noch glaubt, dass die Auszählung einer Wahl beendet ist, wenn der Präsident das wünscht. Also liebe Kinder, Vorsicht vorm Fernsehen!

Am 20. Januar verlässt ein schwurbelnder oranger Mann das Weiße Haus, nach zwölf Jahren zieht dort wieder ein Weißer ein. China verhängt eine dreivierteltägige Staatstrauer, da die Spaltung des Westens bis auf Weiteres leider ausgesetzt werden muss. Auf den Verlust ihres größten Wirtschaftsförderers reagieren die chinesischen Märkte mit massiven Verlusten.

Zumindest aber haben die Amerikaner einige schöne Börsen, die ähnlich viele Sonnentage versprechen wie Florida. Diese Börsen jedenfalls bleiben auf Rekordkurs, als gäbe es weder ein Morgen noch Corona. Wer jetzt nicht "all in" geht, ist selber schuld.

Februar

Was ist die Steigerung von kommunistisch? Genau, kommunistischsatanistisch. Und das Ganze als Verschwörung. Dann noch einen Bill Gates mit rein, eine ordentliche Prise Merkel-Diktatur, eine Handvoll zionistischer Weltverschwörung und eine Portion "Lügenpresse". Obendrauf einen Aluhut, und fertig ist der Kopfsalat. Während der Planet mittels biologischen Kampfstoffs seinen ärgsten Parasiten bekämpft, haben die Krakeeler Hochkonjunktur.

Womit wir eigentlich wieder bei Nummer 45 und deren Gefolge wären, das sich in Washington GOP nennt - offenbar eine Kurzform für Grand Old Prostitutes. Gegen das Virus gibt es eine Impfung, gegen Charakterlosigkeit nicht. Aber das ist eine andere Geschichte.

Betrachten wir lieber die Wirtschaft. Die ist voll im W, heißt es. Das sieht im Moment aber eher aus wie ein M. Sechs Wochen Lockdown in den USA haben Spuren hinterlassen. Ungefähr 25 Prozent tiefe.

März

Von Nummer 45 lernen heißt siegen lernen. Dieser Überzeugung ist zumindest die Union mit dem C vorn. Aus Mangel an geeignetem Personal in den eigenen Reihen soll eine aus dem TV bekannte Persönlichkeit ihr Kanzlerkandidat werden. Intern werden entscheidende Kriterien vorgegeben, die sich am US-Vorbild orientieren: starke Medienpräsenz bevorzugt in realitätsfernen Realityshows sowie zwecks Volksnähe die Tatsache, dass der- oder diejenige mindestens einmal pleitegegangen sein muss. Die Entscheidung zwischen Matthias Mangiapane und Daniela Katzenberger ist noch offen.

Nummer 46 verhängt einen totalen Lockdown über alle Golfclubs des Landes. Einfach, weil er’s kann. Nummer 45 tobt, ruft über seinen mittlerweile eigenen TV-Kanal den Golf-Krieg aus.

In Bayerisch-Eisenstein ist das Internet angekommen. Mit 1G. Der zuständige Minister Scheuer wird zur feierlichen Eröffnung erwartet, kann aber nicht erreicht werden.

Die Massenimpfungen hierzulande laufen auf Hochtouren. Der DAX endlich auch wieder. Tausche US-Titel im Tief gegen DAX-ETF im Hoch.

April

Friedrich Merz will beim Verfassungsgericht den CDU-Vorsitz und mithin auch die Kanzlerschaft einklagen. Als er erfährt, dass man dies, wenn überhaupt, nicht vor der Wahl im Herbst verhandeln werde, spricht er von einem Komplott. Was zu erwarten war. Merz kündigt Klage gegen Covid-19 als Teil dieses Komplotts an, es sei offensichtlich, dass das Virus zu diesem Zweck von Armin Laschet und Komplizen erschaffen wurde. Anschließend will er sich auf ein veganes Hummerbrötchen mit Attila Hildmann treffen. Der lehnt ab, nur er sei der wahre Führer, was ja schon aus den Initialen hervorgeht.

Aus gegebenem Anlass: Wie funktioniert eigentlich querdenken? Offenbar muss man dabei das Gehirn gehörig verschieben. Der Effekt ist ziemlich fatal. Ach ja, und wenn man den Fernsehbildern trauen darf, würde sich so mancher Maskenverweigerer durch eine Maske optisch durchaus optimieren, vor allem beim Brüllen. Das aber ist eine andere Geschichte.

Selbstredend steht der DAX auf einem neuen Rekordhoch. Das Momentum lockt zu größeren Investitionen.

Mai

Früher riskierten Menschen bei Revolutionen ihr eigenes Leben für die Freiheit. Die Verquerdenker von heute riskieren für ihren persönlichen Freiheitsbegriff das Leben anderer. Nur um das mal einzuordnen zwischen all die Sophie Scholls, Anne Franks und Janas aus Kassel. Wo bleibt eigentlich das offizielle Verzichtsformular für all jene, die nicht auf Covid-19 behandelt werden möchten, sondern lieber demonstrieren gehen? Die AfD um Stampfemädchen Weidel, den Vorgestrigen mit der Hundekrawatte und das drollige Kerlchen, das bevorzugt in der Zugtoilette reist, biedert sich weiter den Leugnern, Lügnern und Sieg-Heilpraktikern an. Da kann der Meuthen lange glauben, es gehe um die Alternative für Deutschland und nicht um die Arschlöcher fon Deutschland (Orthografie ist eine staatliche Zwangsmaßnahme).

Jedenfalls bläst die AfD zum offiziellen Wahlkampfauftakt. Weil aber gerade der fünfte oder sechste Lockdown verhängt ist, geht das nicht offiziell. Sie erklärt sich kurzerhand zur Religion und feiert Messen. Keine schwarzen, aber braune. Aluhüte willkommen.

Das mit den Impfungen zieht sich. Dafür läuft der DAX auf ein neues Rekordhoch.

Juni

Das Rote Kreuz beginnt Sammlungen für die heimgesuchten Briten. Gefragt sind vor allem Südfrüchte. Der Warenverkehr mit Europa ist zum Erliegen gekommen, die Briten sind auf Produkte aus eigener Produktion angewiesen, sprich Fish and Chips. Nun leiden sie wie weiland Sir Francis Drake großflächig unter Skorbut. Ein zahnloser Boris Johnson regiert aus dem Exil in Gibraltar, auch als Affenfelsen bekannt, wo aber wenigstens die Versorgung mit Obst und Gemüse auf dem Schwarzmarkt noch funktioniert.

Die Fußball-EM findet ohne Zuschauer statt. Macht nichts, es sieht auch im Fernsehen kaum jemand zu, weil auf einem anderen Kanal "Bares für Rares" läuft. Deutschland scheidet wie gewohnt in der Vorrunde aus, das einzige Tor schießt der vorm letzten Spiel nachnominierte Thomas Müller. Jogi Löw verbarrikadiert sich und beharrt darauf, alle Spiele hoch gewonnen zu haben. Er werde die Siege einklagen. Auch das ist eine andere Geschichte.

Juli

Obwohl die Impfungen auf Hochtouren laufen, gehen die Infektionszahlen nicht zurück. Liegt womöglich daran, dass Logistiker DHL den Impfstoff gern mal beim Nachbarn abgibt. Also noch mal von vorn, verkündet Jens Spahn aus der Quarantäne. Es werde allerdings noch dauern, bis man neues Serum besorgen könne.

Börsianern ist mittlerweile alles egal, der DAX läuft. Die 15.000 sind in Reichweite. Aber: Gibt es überhaupt einen DAX? Gibt es den Aktienmarkt? Oder ist das alles nur Illusion und ein Komplott, um Geld verschwinden zu lassen und dafür weltweit Keller zu kaufen, in denen Bill Gates und Konsorten Kinderblut trinken können? Michael Wendler und Xavier Naidoo bestätigen das per Telegram. Die Zweifel verbreiten sich unter den Anlegern. Der Index verliert massiv, fängt sich aber bei knapp 11.000.

August

Nummer 45 kündigt seine Kandidatur für die US-Präsidentschaftswahlen 2024 bis 2048 an. Dank regelmäßiger Steroidgabe fühle er sich fitter denn je. Sein Team habe außerdem bereits das Ausfüllen der Wahlzettel gestartet.

Derweil ist die Deutsche Bank in Schieflage geraten, weil sich Nummer 45 weigert, die Kredite zurückzuzahlen. Vielmehr sei die Behauptung, er habe jemals Kredit aufgenommen, Betrug. Sagt er. Sein Anwaltsköter Rudy Giuliani werde dagegen klagen. Vor den Filialen der Bank in den USA versammeln sich bis an die Zähne bewaffnete Anhänger und drohen mit Stürmung.

Die Deutsche Bank fliegt jedenfalls aus dem DAX - vorsorglich, damit dieser nicht noch weiter geschwächt wird. Die Bundesbürger aber entwickeln neues Aktienfieber, kündigen ihre Lebensversicherungen und nehmen Hypotheken auf, um dabei zu sein. Die "Bild" entwickelt sich zum führenden Tippgeber - todsicheres Zeichen für einen nahenden Crash.

September

Bye-bye, Mutti. Deutschland wird zum Waisenkind. Ist ein Leben ohne die ewige Kanzlerin überhaupt vorstellbar? Die Älteren haben ja die Abnabelung vom dicken Dauer-Helmut schon erlebt und sind gestählt in der Lösung derart langer Problembeziehungen. Aber für all die Heranwachsenden, die nie eine andere Kanzlerin erlebt haben, wird es natürlich hart. Vor allem, weil sie im Lockdown vor dem Fernseher sitzen und das Ganze überhaupt mitkriegen.

Der Umstand, dass womöglich ein Mann den Job machen kann, überrascht sie vollkommen. Erste gute Nachricht: Es ist doch keiner aus dem Reality-TV geworden. Zweite gute Nachricht: Der Scheuerlappen ist endlich nicht mehr Minister. Er zieht vielmehr in den Vorstand der Bahn ein. Folge: Die Kurse der deutschen Autokonzerne verdoppeln sich binnen weniger Stunden und ziehen den DAX mächtig nach oben.

Wer Deutschland jetzt regiert? Achtung, SpoilerAlarm: Manche sprechen diesbezüglich auch vom Kreuz des Südens.

Oktober

Was wird eigentlich aus den ausgedienten Amts- und Würdenträgern der Ära Mutti? Glücklicherweise gibt es ja die freie Wirtschaft. Das Scheuerlappen-Schicksal ist klar. Julia Klöckner geht überraschenderweise nicht zu Nestlé , sondern als Lobbyistin zu Bayer. Hauptaufgabe: Erklären, dass Glyphosat eigentlich bio ist. Peter Altmaier wird Vorstand bei Hellofresh und soll dort die Entwicklung von XXL-Kochboxen vorantreiben. Annegret Kramp-Karrenbauer ist das neue Werbegesicht von Poco Domäne. Horst Seehofer leitet einen Regionalbahnhof in einem Ingolstädter Keller.

Karl Lauterbach wiederum übernimmt endgültig die Moderation der Talkshow von Markus Lanz. Sofort warnt er vor einer Grippewelle, er habe da eine Studie aus Harvard.

Beliebte Vornamen dieses Jahres sind Covid und Corona. Klingt ja auch nicht schlecht: "Der kleine Covid möchte aus dem Bällebad abgeholt werden." Hätten wir ihn mal dort gelassen.

November

Paukenschlag bei Bayer : Der Konzern will seine Saatgutsparte, sprich Monsanto, ausgliedern und an die Börse bringen. Chef Werner Baumann spricht von einem "lukrativen Befreiungsschlag". Analysten berechnen den Wert der gesamten Sparte mit 149,99 Euro. Im Aufsichtsrat geschieht darauf Einmaliges: Baumann muss das Schild "Glyphosatan" umhängen und mit dem Gesicht zur Wand in der Ecke stehen.

Nummer 45 besinnt sich aufs Kerngeschäft und eröffnet in seinem geschmacksresistenten Mar-a-Lago ein Heim für Despoten a. D. Putin hat reserviert, Bolsonaro, Erdogan und auch Lukaschenko. Dem Vernehmen nach hat Chinas Xi eine Kopie in Auftrag gegeben. Orban würde auch gern rein, gilt aber nur als drittklassig ebenso wie die Pis-Buben aus Polen. Den Hofhund gibt Giuliani. Jedenfalls, wenn sie ihn aus der Anstalt wieder rauslassen.

Der DAX crasht. War ja klar. Endlich wieder vierstellig. Der deutsche Sparer investiert sein letztes Geld in Bitcoin.

Dezember

Jens Spahn und das RKI verkünden, dass etwa zehn Prozent der Deutschen wirksam geimpft seien und wir uns auf einen harten Winter einstellen müssen. Österreichs Kindkanzlerdarsteller Kurz freut sich auf die Skisaison. Finanzminister Habeck verweigert Hilfen für die Gastronomie, da diese faktisch ohnehin nicht mehr existiert. Attila Hildmann ruft zum siebten Sturm auf den Bundestag, Friedrich Merz meldet sich wegen Rücken ab. Der Bitcoin notiert im Cent-Bereich, nachdem Wirecards Jan Marsalek in einem weißrussischen Puff festgenommen werden konnte. Bei der Vernehmung gesteht er, schon vor Jahren Bitcoin erfunden zu haben. Er sei allerdings sehr betrunken gewesen.

Nummer 45 wird wohl doch nicht zur nächsten US-Wahl antreten können. Wegen schweren Betrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung verurteilt ihn ein New Yorker Gericht zu längerer Haft. Die Anklage wegen Vergewaltigung läuft noch. Nummer 45 setzt sich ab. Deutschland verhängt vorsichtshalber einen Lockdown und macht die Grenzen für orange Reisende dicht. Und in China plumpst mal wieder ein Flughund in den Wok.

Ach, und da wäre noch eine andere Geschichte:

Liebes Christkind,

ich möchte bitte meinen Einkommensteuerbescheid mit dem von Nummer 45 tauschen. Auch wenn der sich das womöglich nicht mehr leisten kann.















