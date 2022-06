Aus diesen Gründen geben die Ölpreise ab

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Ölmarkt zuvor drei Handelstage in Folge gestiegen waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 117,66 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 23 Cent auf 111,53 Dollar.

Zuvor hatten Angebotssorgen den Ölpreisen noch deutlichen Auftrieb verliehen. In Libyen sind die Ölexporte gesunken. In dem nordafrikanischen Förderstaat ist es zuletzt zu Ausfällen gekommen, weil die Produktion wegen politischer Proteste im Osten des Landes eingestellt wurde.

Am Dienstagabend war außerdem bekannt geworden, dass die US-Ölreserven in der vergangenen Woche gesunken waren. Der Branchenverband American Petroleum Institute (API) hat einen Rückgang der Lagerbestände um 3,8 Millionen Barrel gemeldet. Sinkende Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen könnten.

/jkr/stk

SINGAPUR (dpa-AFX)

Bildquellen: IhorL / Shutterstock.com, Zepedrocoelho / Shutterstock.com