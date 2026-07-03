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Commodities aktuell

Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend

20.07.26 20:43 Uhr
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.151,99 USD -14,26 USD -0,45%
News
Baumwolle
0,77 USD USD 0,39%
News
Bleipreis
1.820,85 USD -9,35 USD -0,51%
News
Dieselpreis Benzin
2,16 EUR 0,00 EUR 0,09%
News
EEX Strompreis Phelix DE
110,85 EUR 1,35 EUR 1,23%
News
Erdgaspreis - TTF
59,10 EUR 1,41 EUR 2,44%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,86 USD -0,06 USD -1,89%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.015,89 USD 5,33 USD 0,13%
News
Haferpreis
3,43 USD 0,01 USD 0,22%
News
Heizölpreis
108,57 USD 1,32 USD 1,23%
News
Holzpreis
647,00 USD 12,00 USD 1,89%
News
Kaffeepreis
3,34 USD 0,06 USD 1,81%
News
Kakaopreis
4.097,00 GBP 1,00 GBP 0,02%
News
Kohlepreis
116,50 USD -3,20 USD -2,67%
News
Kupferpreis
13.373,40 USD -189,95 USD -1,40%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,01 USD USD -0,42%
News
Maispreis
4,49 USD 0,05 USD 1,01%
News
Mastrindpreis
3,53 USD 0,07 USD 1,91%
News
Milchpreis
15,73 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
733,64 USD 18,37 USD 2,57%
News
Nickelpreis
16.750,00 USD -399,00 USD -2,33%
News
Ölpreis (Brent)
89,25 USD 1,15 USD 1,31%
News
Ölpreis (WTI)
83,23 USD 0,74 USD 0,90%
News
Orangensaftpreis
1,47 USD 0,09 USD 6,66%
News
Palladiumpreis
1.262,00 USD 12,00 USD 0,96%
News
Palmölpreis
4.568,00 MYR 41,00 MYR 0,91%
News
Platinpreis
1.600,00 USD 4,00 USD 0,25%
News
Rapspreis
545,00 EUR 8,75 EUR 1,63%
News
Reispreis
14,01 USD -0,01 USD -0,04%
News
Silberpreis
56,71 USD 0,70 USD 1,25%
News
Sojabohnenmehlpreis
322,90 USD 2,70 USD 0,84%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD -0,28%
News
Sojabohnenpreis
12,23 USD 0,19 USD 1,54%
News
Super Benzin
2,14 EUR 0,01 EUR 0,33%
News
Weizenpreis
234,25 EUR 5,50 EUR 2,40%
News
Zinkpreis
3.548,50 USD -41,35 USD -1,15%
News
Zinnpreis
52.018,50 USD -833,50 USD -1,58%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,07%
News

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,10 Prozent auf 4.006,58 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.010,56 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,02 Prozent stärker bei 56,58 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 56,01 US-Dollar.

Zudem gibt der Platinpreis am Montagabend nach. Um -0,06 Prozent auf 1.595,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,88 Prozent auf 1.261,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.250,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,44 Prozent auf 89,37 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 88,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,90 Prozent auf 83,23 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 82,49 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,42 US-Dollar am Vortag auf 3,43 US-Dollar nach oben (+0,22Prozent).

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,81 Prozent auf 3,34 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,28 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagabend hinzu. Um 1,01 Prozent auf 4,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,45 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,91 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,46 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 6,66 Prozent auf 1,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,38 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 1,54 Prozent auf 12,23 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,05 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend hinzu. Um 0,84 Prozent auf 322,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 320,20 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,28 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,75 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,15 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,82 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,91 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -0,42 Prozent auf 1,01 US-Dollar, nach 1,02 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 15,73 US-Dollar. Gestern stand der Milchpreis noch bei 15,74 US-Dollar.

Nach 107,25 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagabend um 1,48 Prozent auf 108,84 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Reispreis um -0,04 Prozent auf 14,01 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 14,01 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 1,97 Prozent auf 647,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 635,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - TTF am Montagabend hinzu. Um 2,44 Prozent auf 59,10 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 57,69 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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