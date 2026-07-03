Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend

Commodities aktuell

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -0,10 Prozent auf 4.006,58 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.010,56 US-Dollar.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis 1,02 Prozent stärker bei 56,58 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 56,01 US-Dollar.

Zudem gibt der Platinpreis am Montagabend nach. Um -0,06 Prozent auf 1.595,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.596,00 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Palladiumpreis um 0,88 Prozent auf 1.261,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.250,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Aufwind. Um 20:30 Uhr zieht der Ölpreis (Brent) um 1,44 Prozent auf 89,37 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 88,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 0,90 Prozent auf 83,23 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 82,49 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,39 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 3,42 US-Dollar am Vortag auf 3,43 US-Dollar nach oben (+0,22Prozent).

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr auf. Es geht 1,81 Prozent auf 3,34 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,28 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagabend hinzu. Um 1,01 Prozent auf 4,49 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,45 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,91 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,46 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Orangensaftpreis um 6,66 Prozent auf 1,47 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 1,38 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 1,54 Prozent auf 12,23 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,05 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Sojabohnenmehlpreis am Montagabend hinzu. Um 0,84 Prozent auf 322,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 320,20 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,28 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,75 US-Dollar.

Derweil geht es für den Zuckerpreis südwärts. Der Zuckerpreis sinkt -0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar, nach 0,15 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,82 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,91 US-Dollar.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis südwärts. Der Mageres Schwein Preis sinkt -0,42 Prozent auf 1,01 US-Dollar, nach 1,02 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 15,73 US-Dollar. Gestern stand der Milchpreis noch bei 15,74 US-Dollar.

Nach 107,25 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagabend um 1,48 Prozent auf 108,84 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Reispreis um -0,04 Prozent auf 14,01 US-Dollar. Gestern stand der Reispreis noch bei 14,01 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Holzpreis um 1,97 Prozent auf 647,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 635,00 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - TTF am Montagabend hinzu. Um 2,44 Prozent auf 59,10 Euro geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - TTF bei 57,69 Euro.

Redaktion finanzen.net