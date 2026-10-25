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Rohstoffe an der Börse

Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend

Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,043.50 USD 34.00 USD 1.13 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.73 %
News
Bleipreis
1,886.00 USD 14.00 USD 0.75 %
News
Dieselpreis Benzin
2.29 EUR 0.01 EUR 0.31 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
162.91 EUR 4.44 EUR 2.8 %
News
Erdgaspreis - TTF
92.52 EUR -1.06 EUR -1.13 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.64 USD 0.00 USD 0 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,993.62 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.72 USD -0.01 USD -0.13 %
News
Heizölpreis
131.56 USD 0.00 USD 0 %
News
Holzpreis
518.00 USD -0.50 USD -0.1 %
News
Kaffeepreis
3.07 USD -0.05 USD -1.6 %
News
Kakaopreis
4,193.00 GBP 17.00 GBP 0.41 %
News
Kohlepreis
147.00 USD 1.00 USD 0.68 %
News
Kupferpreis
14,415.00 USD 200.00 USD 1.41 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.00 USD -0.09 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD 0.00 USD 0 %
News
Maispreis
4.56 USD 0.00 USD 0 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.00 USD 0.01 %
News
Milchpreis
15.25 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
924.58 USD 0.00 USD 0 %
News
Nickelpreis
15,695.00 USD -240.00 USD -1.51 %
News
Ölpreis (Brent)
116.72 USD 3.55 USD 3.14 %
News
Ölpreis (WTI)
103.27 USD 0.00 USD 0 %
News
Orangensaftpreis
1.40 USD -0.01 USD -0.43 %
News
Palladiumpreis
1,046.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,588.00 MYR 37.00 MYR 0.81 %
News
Platinpreis
1,552.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
500.00 EUR 12.75 EUR 2.62 %
News
Reispreis
17.52 USD 0.07 USD 0.37 %
News
Silberpreis
53.85 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
346.50 USD 0.40 USD 0.12 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.06 %
News
Sojabohnenpreis
12.58 USD 0.01 USD 0.08 %
News
Super Benzin
2.11 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
234.00 EUR 1.25 EUR 0.54 %
News
Zinkpreis
3,790.00 USD 63.00 USD 1.69 %
News
Zinnpreis
50,855.00 USD 705.00 USD 1.41 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.55 %
News

Am Sonntagabend läuft der Goldpreis seitwärts (3.993,62 US-Dollar).

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Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 53,85 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 19:15 Uhr bei 53,85 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.552,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 19:15 Uhr auf 1.552,00 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 19:15 Uhr wurde ein Preis von 1.046,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.046,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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