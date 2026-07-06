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Gold & Co. unter der Lupe

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

07.07.26 13:17 Uhr
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag | finanzen.net

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.108,34 USD 22,49 USD 0,73%
News
Baumwolle
0,74 USD USD -0,08%
News
Bleipreis
1.852,35 USD 1,75 USD 0,09%
News
Dieselpreis Benzin
1,93 EUR -0,00 EUR -0,10%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,50 EUR -0,05 EUR -0,05%
News
Erdgaspreis - TTF
43,96 EUR -0,39 EUR -0,88%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,28 USD 0,03 USD 0,99%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.145,17 USD -20,01 USD -0,48%
News
Haferpreis
2,88 USD -0,01 USD -0,43%
News
Heizölpreis
86,38 USD -0,79 USD -0,91%
News
Holzpreis
622,00 USD -1,50 USD -0,24%
News
Kaffeepreis
3,47 USD -0,17 USD -4,75%
News
Kakaopreis
4.233,00 GBP 36,00 GBP 0,86%
News
Kohlepreis
118,50 USD -0,65 USD -0,55%
News
Kupferpreis
13.307,35 USD 8,95 USD 0,07%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD USD -0,05%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -0,53%
News
Maispreis
4,40 USD -0,01 USD -0,28%
News
Mastrindpreis
3,61 USD USD -0,03%
News
Milchpreis
15,62 USD 0,04 USD 0,26%
News
Naphthapreis (European)
646,47 USD 10,80 USD 1,70%
News
Nickelpreis
16.063,50 USD -51,50 USD -0,32%
News
Ölpreis (Brent)
72,64 USD 0,63 USD 0,87%
News
Ölpreis (WTI)
69,09 USD 0,54 USD 0,79%
News
Orangensaftpreis
1,83 USD 0,09 USD 5,03%
News
Palladiumpreis
1.278,50 USD 5,50 USD 0,43%
News
Palmölpreis
4.485,00 MYR 45,00 MYR 1,01%
News
Platinpreis
1.646,50 USD 11,50 USD 0,70%
News
Rapspreis
513,75 EUR 10,00 EUR 1,99%
News
Reispreis
12,95 USD 0,15 USD 1,13%
News
Silberpreis
61,02 USD -1,08 USD -1,74%
News
Sojabohnenmehlpreis
315,80 USD 0,80 USD 0,25%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD USD -0,37%
News
Sojabohnenpreis
11,82 USD -0,01 USD -0,06%
News
Super Benzin
2,00 EUR 0,00 EUR 0,05%
News
Weizenpreis
204,75 EUR 3,25 EUR 1,61%
News
Zinkpreis
3.597,85 USD 53,00 USD 1,50%
News
Zinnpreis
52.501,00 USD 505,00 USD 0,97%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,72%
News

Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,75 Prozent auf 4.134,03 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.165,18 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 62,10 US-Dollar am Vortag auf 60,73 US-Dollar nach unten (--2,21 Prozent).

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 0,24 Prozent auf 1.639,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.635,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.279,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.273,00 US-Dollar).

Nach 72,01 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagmittag um 1,42 Prozent auf 73,03 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 1,09 Prozent auf 69,30 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 68,55 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,16 Prozent auf 0,74 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,74 US-Dollar.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 2,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,89 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -5,06 Prozent auf 3,46 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,64 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kakaopreis um 0,31 Prozent auf 4.210,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4.197,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 11:19 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,25 Prozent auf 315,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 315,00 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,37 Prozent auf 0,68 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,46 Prozent auf 0,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,15 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:14 Uhr steht ein Plus von 1,88 Prozent auf 3,31 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 3,25 US-Dollar.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 15,58 US-Dollar am Vortag auf 15,62 US-Dollar nach oben (+0,26Prozent).

Derweil geht es für den Heizölpreis südwärts. Der Heizölpreis sinkt -0,61 Prozent auf 86,65 US-Dollar, nach 87,18 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nach unten. Der Kohlepreis gibt -0,50 Prozent auf 118,55 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 119,15 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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