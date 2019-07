Gold: Stabile Tendenz oberhalb von 1.400 Dollar

Anzeige Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 80,6% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Obwohl der Dollarindex aktuell auf dem höchsten Niveau seit Ende Mai notiert, blieb eine nennenswerte technische Korrektur bei Gold bislang aus. Neue Impulse könnten die anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA generieren. Doch vor der morgigen EZB-Sitzung stehen die Zeichen auf eine gehaltene Tendenz relativ gut. Von ihr erwarten die Marktakteure Hinweise auf eine weitere Lockerung der europäischen Geldpolitik .Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 1,30 auf 1.420,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet hohes Lagerminus

Weil der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein höher als erwartet ausgefallenes Lagerminus in Höhe von 11,0 Millionen Barrel ausgewiesen hatte, zeigt sich der Ölpreis freundlich. Analysten hatten nämlich lediglich mit einem Rückgang der Lagerreserven um vier Millionen Barrel gerechnet. Bei den Benzinvorräten gab es hingegen ein unerwartetes Plus von 4,4 Millionen Barrel (Prognose: minus 730.000 Barrel) zu vermelden. Dies lässt den Schluss zu, dass in den USA die Hauptreisezeit derzeit eher enttäuschend verläuft. Nun warten die Marktakteure auf den offiziellen Wochenbericht der US-Energiebehörde EIA (16.30 Uhr).

Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, Brian A Jackson / Shutterstock.com

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,24 auf 57,01 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,22 auf 64,05 Dollar anzog.