Goldpreis aktuell: Neue Richtungsentscheidung?

Das glänzende Edelmetall sieht sich entscheidenden Impulsen gegenüber. Im Fokus der Anleger stehen nicht nur frische Arbeitsmarktdaten, sondern auch die anhaltenden Handelsgespräche zwischen den wirtschaftlichen Schwergewichten USA und China. Welche Faktoren werden den Goldpreis bewegen?

Arbeitsmarkt im Visier der Goldanleger

Die US-amerikanischen Beschäftigungsdaten rücken ins Zentrum des Interesses. Die Zahlen gelten als wichtiger Indikator für die Gesundheit des US-Arbeitsmarktes. Sie können so die künftige Geldpolitik der Notenbanken maßgeblich beeinflussen. Eine robuste Entwicklung könnte Erwartungen an eine straffere Geldpolitik nähren und Gold als zinslose Anlage tendenziell belasten. Schwächere Daten hingegen könnten dem Edelmetall Auftrieb verleihen.

Handelsgespräche als Damoklesschwert

Parallel dazu werfen Verhandlungen zwischen Peking und Washington ihre Schatten voraus. Jeder Fortschritt in den Gesprächen könnte die globale Risikobereitschaft der Investoren steigern und die Nachfrage nach Gold als sicherem Hafen schmälern. Eskalieren die Spannungen erneut oder bleiben Einigungen aus, dürfte die Unsicherheit zunehmen und Gold stützen. Die Märkte navigieren hier durch ein Minenfeld vieler möglicher Überraschungen.

Dollar-Schwäche als stützender Faktor?

Neben diesen prominenten Treibern bleibt auch die Entwicklung des US-Dollars wichtiger Einflussfaktor. Der Goldpreis profitierte bereits von einer nachgebenden US-Währung. Der Trend vergünstigt das Edelmetall für Käufer außerhalb des Dollarraums. Die weitere Kursentwicklung des Greenbacks muss so genau beobachtet werden, bevor die klare Richtung für Gold ausgemacht werden kann. Gleichzeitig stützt die schwache Wachstumsprognose der OECD das Edelmetall. Die Organisation korrigierte ihre Erwartungen nach unten, was die Aussicht auf länger niedrige Zinsen stärkt; das ist ein klassisch positives Umfeld für Gold.

Handelskonflikte: Chance und Risiko zugleich

Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China bleiben zentraler Preistreiber. Unsicherheiten befeuern normal die Nachfrage nach dem sicheren Hafen Gold. Es hängt am seidenen Faden möglicher Gespräche zwischen den Präsidenten der beiden Länder. Jede Entwicklung im diplomatischen Minenfeld könnte die Goldkurse abrupt in Bewegung bringen. Derzeit bewegt sich der Goldpreis seitwärts. Analysten beurteilen die aktuelle Konsolidierung nach dem starken Anstieg als gesundes Zwischenhoch.

Die nächste Richtungsentscheidung hängt an drei Faktoren: Dollar-Stärke, globale Konjunkturdaten und Entwicklungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. In dem unsicheren Umfeld behält Gold seine Anziehungskraft als sicherer Hafen - auch wenn der Weg dorthin steinig sein könnte. Zusätzlich zahlt auf den Goldpreis ein, dass Milliarden in den größten Gold-ETF geflossen sind. In einer Woche sind die Goldbestände des SPDR Gold Shares (GLD) um 10 Tonnen angestiegen. Während der Goldpreis zuletzt größere Schwankungen zeigte, nahmen die Bestände des größten Gold-ETFs nach fünf rückläufigen Wochen nun zwei Wochen hintereinander wieder kräftig zu.

Der Betreiber des SPDR Gold Shares (GLD) meldet zum 4. Juni 2025 eine Lagermenge von 935,65 Tonnen Gold. Das bedeutet einen Netto-Kapitalzufluss in Höhe von 1,07 Milliarden US-Dollar. Pro ausgegebenen Anteilsschein muss der Betreiber dieses ETFs eine Zehntel Unze Gold physisch einlagern. Steigende Märkte bei Gold werden regelmäßig von deutlich steigenden Beständen in den entsprechenden Edelmetall-ETFs begleitet. In den letzten Jahren stieg die Beliebtheit der ETFs beziehungsweise ETCs (Exchange Traded Commodities) bei jungen US-Anlegern, die sie über Discount-Broker erwerben.