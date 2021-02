Goldpreis: Fünfter Abfluss in Folge bei weltgrößtem Gold-ETF

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Auch die feiertagsbedingte Abstinenz asiatischer Händler dürfte für das derzeit geringe Interesse an Gold mitverantwortlich sein. Beim weltgrößten Gold-ETF SPDR Gold Shares gab es den fünften Handelstag in Folge Abflüsse zu beobachten. Am gestrigen Donnerstag sank dessen gehaltene Goldmenge von 1.146,59 auf 1.142,22 Tonnen und hat damit seit Ende Dezember 28,5 Tonnen verloren. Nach unten scheint das Abwärtspotenzial allerdings relativ begrenzt zu sein, was unter anderem auf das anstehende US-Rettungspaket im Volumen von 1,9 Billionen Dollar zurückzuführen sein dürfte.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 7,60 auf 1.819,20 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: OPEC und IEA dämpfen Euphorie

Weil die OPEC ihre Nachfrageprognose nach unten revidiert hat und die Internationale Energieagentur weiterhin ein Überangebot prognostiziert, tendiert der Ölpreis vor dem Wochenende schwächer. Wie an jedem Freitag, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 8.05 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,54 auf 57,70 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,52 auf 60,62 Dollar zurückfiel.





