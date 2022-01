Goldpreis: Kaufwelle an den Terminmärkten

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Kräftig bergauf ging es aber auch mit dem allgemeinen Interesse an Gold-Futures. So hat sich in der Woche zum 25. Januar die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) von 539.200 auf 572.100 Kontrakte (+6,1 Prozent) signifikant erhöht. Innerhalb einer Woche hat sich zudem die Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) der Großspekulanten (Non-Commercials) von 194.200 auf 220.150 Futures (+13,4 Prozent) verstärkt, während bei den Kleinspekulanten (Non-Reportables) ein Zuwachs von 26.900 auf 29.600 Kontrakte (+10,0 Prozent) registriert worden war. In diesem Stimmungsbild sind die "falkenhaften" Statements der US-Notenbank Fed und der damit einhergegangene Kurseinbruch des Goldpreises jedoch noch nicht enthalten.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 2,50 auf 1.789,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Starke Monatsperformance

Im Januar hat sich die Nordseemarke Brent um mehr als 15 Prozent verteuert. Ein noch stärkerer Zuwachs war letztmals im Februar 2021 registriert worden. Produktionsprobleme in diversen OPECplus-Förderländer gepaart mit geopolitischen Risiken (Ostukraine, Mittlerer Osten) haben dem fossilen Energieträger zu einem positiven Jahresauftakt verholfen und ihn in Richtung seines Siebenjahreshochs getrieben. In diesem Jahr droht dem globalen Ölmarkt ein erhebliches Defizit. Zum einen, weil die Nachfrage trotz der hochansteckenden Omikron-Variante ausgesprochen hoch ausfällt und zum anderen, weil der massive Abbau von Produktionskapazitäten im Jahr 2020 schwer aufzuholen ist.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,07 auf 87,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,03 auf 89,55 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock, FikMik / Shutterstock.com