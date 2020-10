Goldpreis: Markantes Wochenminus droht

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Insbesondere der starke Dollar bremste das Interesse an Goldinvestments spürbar. Offensichtlich genießt die US-Währung - aus welchen Gründen auch immer - derzeit eine stärkere Anziehungskraft. Am gestrigen Donnerstag wurde in den USA gegenüber dem Vorquartal mit 33,1 Prozent ein stärker als erwartetes BIP-Wachstum gemeldet. Am Vormittag erfahren die Investoren, wie sich in Europa die Wirtschaft im dritten Quartal entwickelt hat. Problem dabei: Die Zahlen sind Geschichte und die Perspektiven für Q4 sehen angesichts neuer Lockdowns alles andere als rosig aus. Beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares hat sich in der vergangenen Woche die gehaltene Goldmenge von 1.263,80 auf 1.258,25 Tonnen reduziert. Ungeachtet des täglichen Marktrauschens sollte bei Gold vor allem ein langfristiger Anlagehorizont eingenommen werden. Und da dürfte das gelbe Edelmetall weiterhin als Must-have fungieren.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,00 auf 1.871,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Rote Vorzeichen vor dem Wochenende

Dem Ölpreis droht der zweite Monatsverlust in Folge. Hierfür waren nicht nur die Negativ-News von der "Corona-Front", sondern auch ein steigendes globales Ölangebot verantwortlich. Und schwache Nachfrageperspektiven in Kombination mit steigenden Ölmengen sind nun mal kein positiver Nachrichten-Mix. Wie an jedem Freitag, wird gegen 19.00 Uhr die im Ölsektor tätige US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes ihren Wochenbericht über die nordamerikanischen Bohraktivitäten kommunizieren und dadurch für erhöhte Aufmerksamkeit an den Energiemärkten sorgen. Sollte es hier zu Überraschungen kommen, dürfte sich dies auch auf die Handelstendenz der kommenden Woche auswirken. Zur Erinnerung: Vor einer Woche ging es mit der Zahl der US-Bohranlagen zum dritten Mal in Folge bergauf (aktuell: 211 Bohrlöcher).



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit leicht nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,15 auf 36,02 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,21 auf 38,05 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Vitaly Korovin / Shutterstock.com, Peeradach Rattanakoses / Shutterstock.com