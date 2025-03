Goldpreis: Marke von 2.900 Dollar erfolgreich verteidigt

Goldpreis und Ölpreis

Befürchtungen, dass sich ein umfassender Handelskrieg ausbreiten könnte, haben dem Goldpreis zu einem stabilen Wochenauftakt verholfen.

von Jörg Bernhard



Während US-Präsident Donald Trump die Einführung der 25-prozentigen Zölle auf viele Waren aus Kanada und Mexiko um einen Monat verschoben hat, bleiben Kanadas Vergeltungsmaßnahmen in Kraft. Außerdem traten in China heute Zölle auf bestimmte US-amerikanische Agrarprodukte in Kraft. Kein Rückenwind durch Zinssenkungen ist indes für die Wirtschaft zu erwarten, schließlich erklärte US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag, dass die Fed-Vertreter trotz zunehmender Unsicherheit derzeit keinen Handlungsbedarf sehen. Nun warten die Markakteure auf einen wichtigen US-Inflationsbericht, der am Mittwoch veröffentlicht wird, um weitere Hinweise über die künftige Geldpolitik der Fed zu erhalten.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis 8.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 4,30 auf 2.918,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Leicht negativer Wochenstart

Schwache Wirtschaftsdaten aus China und die Unsicherheit über US-Zölle haben die Nachfragebedenken verstärkt und dem fossilen Energieträger einen leicht negativen Wochenstart beschert. Erstmals seit 13 Monaten sanken in China die Verbraucherpreise (-0,7 Prozent p.a.), während die Deflation der Erzeugerpreise (-2,2 Prozent p.a.) anhielt, was die deflationären Risiken des weltweit größten Rohölimporteurs unterstreicht. Anhaltender Druck auf den Ölpreis übte aber auch die Einigung der OPEC+ in der vergangenen Woche aus, die Ölfördermengen im April zu erhöhen. Begrenzt wurden die Verluste jedoch, nachdem Trump erklärte, dass die USA die Sanktionen gegen Russland verschärfen würden, falls es nicht zu einem Waffenstillstand mit der Ukraine komme.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.30 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,34 auf 66,70 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,32 auf 70,04 Dollar zurückfiel.





