Goldpreis: Notenbankertreffen sorgt für Spannung

Goldpreis und Ölpreis

In dieser Woche treffen sich führende Notenbankenvertreter im portugiesischen Sintra. Bislang gab es von dort keine nennenswerten Impulse für den Goldhandel zu vermelden, aber was nicht ist, kann ja noch werden.

von Jörg Bernhard



Am morgigen Mittwoch (15.30 Uhr) stehen zum Beispiel die Reden von Fed Chef Jerome Powell und EZB-Chefin Christine Lagarde auf der Agenda. Aktuell herrscht in beiden Institutionen eher eine "falkenhafte" Grundstimmung. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 75 Prozent an, dass bei der nächsten Fed-Sitzung am 26. Juli eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erfolgen wird. Außerdem stehen aus Europa in den kommenden Tagen aktuelle Inflationszahlen für den Monat Juni zur Bekanntgabe an. Vor dem Wochenende erfahren die Marktakteure dann noch, wie sich ein wichtiger chinesischer Einkaufsmanagerindex entwickelt hat. Derzeit überwiegt unter den Investoren hinsichtlich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung Chinas eindeutig die Skepsis.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis erholten Notierungen. Bis 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 4,60 auf 1.938,40 Dollar pro Feinunze.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren

Rohöl: Enge Tradingrange

In der laufenden Handelswoche bewegt sich der fossile Energieträger bei positiver Tendenz in einer engen Tradingrange. Am Nachmittag steht die Bekanntgabe des Auftragseingangs langlebiger Wirtschaftsgüter (14.30 Uhr) zur Veröffentlichung an. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich dieser gegenüber dem Vormonat um ein Prozent abgeschwächt haben. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte aber auch der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 69,80 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,40 auf 74,75 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net