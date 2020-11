Goldpreis: Rebound nach massivem Kurseinbruch

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Biontech und Pfizer kündigten an, voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA zu beantragen. Im Falle einer Zulassung könnten noch in diesem Jahr 50 Millionen und im kommenden Jahr 1,3 Milliarden Dosen hergestellt werden. Damit hat die Pandemie - zumindest für den Augenblick - erheblich an Schrecken verloren. An den Finanzmärkten wechselten die Investoren wieder in den Risk-On-Modus und verspürten kein sonderlich ausgeprägtes Schutzbedürfnis. Ein anderer Virus dürfte ungeachtet dieser Euphorie aber weiterhin grassieren: das Schulden machen. Auf lange Sicht dürfte die dadurch drohende Geldentwertung wieder heiß diskutiert werden und den Bedarf an Goldinvestments erhöhen. Im frühen Dienstagshandel tendierte der Goldpreis bereits spürbar bergauf.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 26,60 auf 1.881,00 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gewinnmitnahmen nach Rebound

Die oben erwähnte Impfstoff-Nachricht verhalf dem fossilen Energieträger am Montag zu einem regelrechten Höhenflug und bescherte ihm einen Tagesgewinn von 8,5 Prozent (WTI) bzw. 6,4 Prozent. Nachfragesorgen in Kombination mit einem steigenden Ölangebot traten erst einmal in den Hintergrund. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften nun die Updates vom American Petroleum Institute (Dienstagabend), der US-Energiebehörde EIA (Mittwochnachmittag) und Internationalen Energieagentur (Donnerstagnachmittag).



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit erholten Notierungen. Bis gegen 7.10 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,53 auf 39,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,41 auf 41,99 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Worldpics / Shutterstock.com, IPConcept