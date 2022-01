Goldpreis: Verkaufsdruck unter Terminmarktprofis

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 74% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

Des Weiteren hat in der Woche zum 4. Januar auch das allgemeine Interesse an Gold-Futures nachgelassen. So hat sich die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) innerhalb einer Woche von 508.900 auf 502.700 Futures (-1,2 Prozent) reduziert. Während bei Großspekulanten (Non-Commercials) ein Rückgang der Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 213.150 auf 211.350 Futures (-0,9 Prozent) registriert worden war, stellte sich unter kleinen Terminspekulanten (Non-Reportables) ein ausgesprochen kräftiges Wochenminus von 32.500 auf 26.100 Kontrakte (-19,7 Prozent) ein. Damit wurde der niedrigste Wert seit fast zwei Monaten festgestellt.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MEZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 6,50 auf 1.790,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Stabile Tendenz zum Wochenstart

Anhaltende Angebotssorgen um die Lage in Kasachstan und Libyen verhinderten bislang eine nennenswerte Korrektur des Ölpreises. So haben zum Beispiel die Proteste in Kasachstan die Produktion des größten Ölfelds des Landes (Tengiz) stark beeinträchtigt, während in Libyen Wartungsarbeiten an einer wichtigen Pipeline zu einem von 1,3 Millionen auf 729.000 Barrel pro Tag gesunkenen Ölangebot geführt haben. Innerhalb der OPEC dominieren ebenfalls Förderprobleme, schließlich sank deren Angebot im Dezember auf 70.000 Barrel pro Tag, nachdem im Vormonat noch ein Wert von 253.000 Barrel gemeldet worden war.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 8.10 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,15 auf 79,05 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 81,93 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com