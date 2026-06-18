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Commodities im Blick

Rohstoffkurse am Abend

19.06.26 20:43 Uhr
Rohstoffkurse am Abend | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.409,59 USD -9,57 USD -0,28%
News
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -1,11%
News
Bleipreis
1.944,00 USD USD
News
Dieselpreis Benzin
1,74 EUR -0,01 EUR -0,63%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,20 EUR -0,25 EUR -0,26%
News
Erdgaspreis - TTF
46,61 EUR 5,07 EUR 12,21%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,20 USD -0,04 USD -1,08%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.156,56 USD -53,55 USD -1,27%
News
Haferpreis
3,13 USD 0,07 USD 2,20%
News
Heizölpreis
84,27 USD 1,59 USD 1,92%
News
Holzpreis
633,00 USD 2,50 USD 0,40%
News
Kaffeepreis
2,75 USD -0,03 USD -0,99%
News
Kakaopreis
3.283,00 GBP 96,00 GBP 3,01%
News
Kohlepreis
126,15 USD 1,85 USD 1,49%
News
Kupferpreis
13.612,00 USD -123,85 USD -0,90%
News
Lebendrindpreis
2,55 USD -0,01 USD -0,36%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD USD 0,40%
News
Maispreis
4,18 USD -0,04 USD -0,83%
News
Mastrindpreis
3,67 USD -0,01 USD -0,22%
News
Milchpreis
16,07 USD 0,08 USD 0,50%
News
Naphthapreis (European)
692,24 USD 0,36 USD 0,05%
News
Nickelpreis
17.765,00 USD -51,00 USD -0,29%
News
Ölpreis (Brent)
80,57 USD 1,31 USD 1,65%
News
Ölpreis (WTI)
76,52 USD -0,08 USD -0,10%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD 0,10 USD 6,48%
News
Palladiumpreis
1.258,50 USD -24,50 USD -1,91%
News
Palmölpreis
4.594,00 MYR 84,00 MYR 1,86%
News
Platinpreis
1.668,00 USD -37,50 USD -2,20%
News
Rapspreis
503,50 EUR -4,50 EUR -0,89%
News
Reispreis
12,21 USD 0,28 USD 2,31%
News
Silberpreis
65,10 USD -0,74 USD -1,12%
News
Sojabohnenmehlpreis
301,30 USD -3,50 USD -1,15%
News
Sojabohnenölpreis
0,70 USD -0,02 USD -2,59%
News
Sojabohnenpreis
11,23 USD -0,09 USD -0,82%
News
Super Benzin
1,81 EUR -0,01 EUR -0,38%
News
Weizenpreis
202,75 EUR -1,50 EUR -0,73%
News
Zinkpreis
3.564,00 USD -27,20 USD -0,76%
News
Zinnpreis
53.451,50 USD -1.924,50 USD -3,48%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,88%
News

Am Abend verbilligt sich der Goldpreis um -1,27 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.156,56 US-Dollar, nach 4.210,11 US-Dollar am Vortag.

Nach 65,84 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagabend um -1,12 Prozent auf 65,10 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -2,20 Prozent auf 1.668,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.705,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -1,91 Prozent auf 1.258,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.283,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 1,65 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 19:30 Uhr auf 80,57 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 79,26 US-Dollar lag.

Nach 76,60 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagabend um -0,10 Prozent auf 76,52 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 19:00 Uhr ab. Es geht -1,08 Prozent auf 3,20 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,23 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 1,92 Prozent auf 84,27 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 82,69 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 1,49 Prozent auf 126,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 124,30 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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