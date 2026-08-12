Rohstoffkurse am Abend
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
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Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.482,62 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 2,17 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.387,41 US-Dollar stand.
Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 2,54 Prozent auf 66,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,33 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.827,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.760,50 US-Dollar).
Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 5,39 Prozent auf 1.426,50 US-Dollar, nach 1.353,50 US-Dollar am Vortag.
Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:30 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,14 Prozent auf 95,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 95,63 US-Dollar gemeldet wurde.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,52 Prozent auf 91,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 91,01 US-Dollar an der Tafel standen.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:24 Uhr notiert der Baumwolle -3,50 Prozent niedriger bei 0,83 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,86 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:16 Uhr gibt der Haferpreis um -1,44 Prozent auf 3,43 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,48 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,23 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,28 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 1,93 Prozent auf 2,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,10 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -0,67 Prozent auf 5,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 5,19 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 2,18 Prozent auf 3,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,19 US-Dollar.
Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 4,83 Prozent auf 1,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,31 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,35 Prozent auf 13,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,02 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,77 Prozent auf 345,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 339,20 US-Dollar.
Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -1,42 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf 0,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,71 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -3,37 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.
Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -1,22 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 2,92 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,96 US-Dollar lag.
Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Mageres Schwein Preis um -0,45 Prozent auf 0,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,84 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:18 Uhr werden 16,33 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,71 Prozent auf 121,52 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 123,63 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen kommt der Reispreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 15,24 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Währenddessen legt der Holzpreis um 1,69 Prozent auf 573,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 563,50 US-Dollar wert.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com