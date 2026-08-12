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Rohstoffpreise aktuell

Rohstoffkurse am Abend

Rohstoffkurse am Abend

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,253.10 USD -7.20 USD -0.22 %
News
Baumwolle
0.83 USD -0.03 USD -3.5 %
News
Bleipreis
1,871.85 USD -2.00 USD -0.11 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.05 EUR 2.18 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
129.11 EUR 3.51 EUR 2.79 %
News
Erdgaspreis - TTF
70.95 EUR -2.28 EUR -3.11 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.92 USD -0.04 USD -1.18 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,474.81 USD 87.40 USD 1.99 %
News
Haferpreis
3.43 USD -0.05 USD -1.44 %
News
Heizölpreis
121.52 USD -2.11 USD -1.71 %
News
Holzpreis
573.00 USD 9.50 USD 1.69 %
News
Kaffeepreis
3.24 USD -0.04 USD -1.23 %
News
Kakaopreis
4,407.00 GBP -77.00 GBP -1.72 %
News
Kohlepreis
136.50 USD 0.70 USD 0.52 %
News
Kupferpreis
14,352.65 USD -42.70 USD -0.3 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD 0.04 USD 1.93 %
News
Mageres Schwein Preis
0.83 USD 0.00 USD -0.45 %
News
Maispreis
5.15 USD -0.04 USD -0.67 %
News
Mastrindpreis
3.26 USD 0.07 USD 2.18 %
News
Milchpreis
16.33 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
805.73 USD -0.03 USD 0 %
News
Nickelpreis
16,524.00 USD 187.50 USD 1.15 %
News
Ölpreis (Brent)
95.54 USD -0.09 USD -0.09 %
News
Ölpreis (WTI)
91.54 USD 0.53 USD 0.58 %
News
Orangensaftpreis
1.38 USD 0.06 USD 4.83 %
News
Palladiumpreis
1,424.00 USD 70.50 USD 5.21 %
News
Palmölpreis
4,635.00 MYR -5.00 MYR -0.11 %
News
Platinpreis
1,825.50 USD 65.00 USD 3.69 %
News
Rapspreis
551.00 EUR -7.50 EUR -1.34 %
News
Reispreis
15.24 USD 0.00 USD 0 %
News
Silberpreis
66.88 USD 1.55 USD 2.37 %
News
Sojabohnenmehlpreis
345.20 USD 6.00 USD 1.77 %
News
Sojabohnenölpreis
0.70 USD -0.01 USD -1.42 %
News
Sojabohnenpreis
13.06 USD 0.05 USD 0.35 %
News
Super Benzin
2.23 EUR 0.03 EUR 1.45 %
News
Weizenpreis
245.25 EUR 0.50 EUR 0.2 %
News
Zinkpreis
3,999.15 USD -115.00 USD -2.8 %
News
Zinnpreis
53,900.00 USD -799.00 USD -1.46 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD -0.01 USD -3.37 %
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.482,62 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 20:40 Uhr um 2,17 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.387,41 US-Dollar stand.

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Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 2,54 Prozent auf 66,99 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 65,33 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.827,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,78 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.760,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 5,39 Prozent auf 1.426,50 US-Dollar, nach 1.353,50 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 20:30 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -0,14 Prozent auf 95,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 95,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 0,52 Prozent auf 91,48 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 91,01 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 20:24 Uhr notiert der Baumwolle -3,50 Prozent niedriger bei 0,83 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,86 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 20:16 Uhr gibt der Haferpreis um -1,44 Prozent auf 3,43 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,48 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,23 Prozent auf 3,24 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,28 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 1,93 Prozent auf 2,14 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,10 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis bergab. Um 20:15 Uhr steht ein Minus von -0,67 Prozent auf 5,15 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Maispreis noch bei 5,19 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 2,18 Prozent auf 3,26 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,19 US-Dollar.

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nordwärts. Der Orangensaftpreis gewinnt 4,83 Prozent auf 1,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1,31 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,35 Prozent auf 13,06 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,02 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Sojabohnenmehlpreis um 1,77 Prozent auf 345,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 339,20 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -1,42 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 20:15 Uhr auf 0,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,71 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -3,37 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -1,22 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:40 Uhr auf 2,92 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,96 US-Dollar lag.

Zudem zeigt sich der Mageres Schwein Preis im Sinkflug. Um 20:05 Uhr gibt der Mageres Schwein Preis um -0,45 Prozent auf 0,83 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,84 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:18 Uhr werden 16,33 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:40 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,71 Prozent auf 121,52 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 123,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen kommt der Reispreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 15,24 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Holzpreis um 1,69 Prozent auf 573,00 US-Dollar zu. Gestern war der Holzpreis noch 563,50 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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