Rohstoffpreise am Freitagabend

Gold, Öl & Co. aktuell

28.08.26 20:43 Uhr

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -3,23 Prozent auf 4.452,86 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.601,27 US-Dollar gehandelt worden war.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -4,26 Prozent niedriger bei 66,32 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 69,27 US-Dollar.

Nach 1.846,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagabend um -0,89 Prozent auf 1.829,50 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Palladiumpreis um 6,30 Prozent auf 1.426,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.341,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,37 Prozent auf 89,37 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 89,70 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr ab. Es geht -0,36 Prozent auf 83,23 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 83,53 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,25 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 4,18 Prozent auf 3,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,35 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Kaffeepreis um 1,16 Prozent auf 3,46 US-Dollar zu. Gestern war der Kaffeepreis noch 3,42 US-Dollar wert.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nordwärts. Der Lebendrindpreis gewinnt 0,11 Prozent auf 2,21 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,20 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 20:19 Uhr zieht der Maispreis um 0,15 Prozent auf 5,11 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 5,10 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -3,85 Prozent auf 3,21 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,34 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,37 US-Dollar) geht es um -3,20 Prozent auf 1,33 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 1,69 Prozent auf 12,78 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 12,57 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenmehlpreis um 2,57 Prozent auf 338,70 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 330,20 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 3,78 Prozent auf 0,71 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,68 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -3,46 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,86 Prozent auf 2,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Zugewinne in Höhe von 1,58 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,81 US-Dollar.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 16,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (16,67 US-Dollar).

Zudem steigt der Heizölpreis. Um 1,64 Prozent verstärkt sich der Heizölpreis um 20:33 Uhr auf 114,91 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 113,07 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 125,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,80 Prozent im Vergleich zum Vortag (124,60 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (14,85 US-Dollar) geht es um 1,41 Prozent auf 15,06 US-Dollar nach oben.

Derweil geht es für den Holzpreis bergauf. Der Holzpreis steigt 1,07 Prozent auf 565,50 US-Dollar, nach 559,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - TTF um -0,62 Prozent auf 66,33 Euro. Gestern stand der Erdgaspreis - TTF noch bei 66,74 Euro.

Redaktion finanzen.net