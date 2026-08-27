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Öl & Co. unter der Lupe

Rohstoffpreise am Freitagmittag

Rohstoffpreise am Freitagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,235.03 USD -3.82 USD -0.12 %
News
Baumwolle
0.91 USD 0.00 USD -0.43 %
News
Bleipreis
1,871.65 USD 6.65 USD 0.36 %
News
Dieselpreis Benzin
2.22 EUR -0.02 EUR -0.80 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
119.55 EUR 1.55 EUR 1.31 %
News
Erdgaspreis - TTF
66.74 EUR 1.04 EUR 1.58 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.87 USD -0.04 USD -1.34 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,598.56 USD -2.71 USD -0.06 %
News
Haferpreis
3.38 USD 0.03 USD 0.97 %
News
Heizölpreis
114.12 USD 1.06 USD 0.93 %
News
Holzpreis
559.50 USD -7.00 USD -1.24 %
News
Kaffeepreis
3.42 USD 0.00 USD 0.12 %
News
Kakaopreis
4,598.00 GBP 210.00 GBP 4.79 %
News
Kohlepreis
124.60 USD 0.40 USD 0.32 %
News
Kupferpreis
14,488.85 USD -35.65 USD -0.25 %
News
Lebendrindpreis
2.20 USD 0.02 USD 0.84 %
News
Mageres Schwein Preis
0.81 USD 0.00 USD -0.34 %
News
Maispreis
5.17 USD 0.06 USD 1.22 %
News
Mastrindpreis
3.34 USD 0.01 USD 0.3 %
News
Milchpreis
16.68 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Naphthapreis (European)
745.45 USD 1.03 USD 0.14 %
News
Nickelpreis
16,659.00 USD -236.00 USD -1.4 %
News
Ölpreis (Brent)
89.71 USD 0.01 USD 0.01 %
News
Ölpreis (WTI)
83.13 USD -0.40 USD -0.48 %
News
Orangensaftpreis
1.37 USD -0.04 USD -2.55 %
News
Palladiumpreis
1,410.50 USD 69.00 USD 5.14 %
News
Palmölpreis
4,590.00 MYR -39.00 MYR -0.84 %
News
Platinpreis
1,896.00 USD 50.00 USD 2.71 %
News
Rapspreis
541.00 EUR 3.00 EUR 0.56 %
News
Reispreis
14.87 USD 0.02 USD 0.13 %
News
Silberpreis
70.20 USD 0.93 USD 1.34 %
News
Sojabohnenmehlpreis
331.60 USD 1.40 USD 0.42 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD 0.01 USD 2.07 %
News
Sojabohnenpreis
12.65 USD 0.09 USD 0.68 %
News
Super Benzin
2.15 EUR -0.01 EUR -0.42 %
News
Weizenpreis
234.25 EUR -2.25 EUR -0.95 %
News
Zinkpreis
4,106.15 USD 0.15 USD 0 %
News
Zinnpreis
54,946.00 USD -330.00 USD -0.6 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0.55 %
News

Der Goldpreis ist am Mittag gefallen. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis um -0,10 Prozent auf 4.596,45 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.601,27 US-Dollar gehandelt worden war.

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Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,36 Prozent auf 70,21 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 69,27 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.888,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.846,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,30 Prozent.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 4,58 Prozent auf 1.403,00 US-Dollar, nach 1.341,50 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (Brent) gewinnt 0,04 Prozent auf 89,74 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 89,70 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,34 Prozent auf 83,25 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 83,53 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,45 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,91 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,97 Prozent auf 3,38 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,35 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,67 Prozent auf 3,40 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,42 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Kakaopreis um 3,78 Prozent auf 4.554,00 Britische Pfund. Am Vortag notierte der Kakaopreis bei 4.388,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Zugewinne in Höhe von 1,22 Prozent auf 5,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 5,10 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,56 Prozent auf 12,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,57 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,09 Prozent auf 330,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 330,20 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 12:59 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 2,03 Prozent stärker bei 0,69 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,38 Prozent.

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,76 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,91 US-Dollar.

Nach 16,67 US-Dollar am Vortag ist der Milchpreis am Freitagmittag um 0,06 Prozent auf 16,68 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 13:10 Uhr steht ein Plus von 0,70 Prozent auf 113,86 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 113,07 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: GAS-photo / Shutterstock.com

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