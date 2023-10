Weshalb die Ölpreise fallen

Sorge um Nahost-Konflikt

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete zuletzt 88,56 US-Dollar. Das waren 1,56 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,77 Dollar auf 83,61 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Die Ölpreise haben so ihre Vortagsgewinne größtenteils wieder abgegeben. Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastete auch die Ölpreise. Auch das im dritten Quartal stärker als erwartet ausgefallene Wirtschaftswachstum in den USA sorgte kaum für eine Stimmungsaufhellung. Schließlich wächst so die Gefahr weiter steigender Leitzinsen.

Darüber hinaus belastete die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA die Notierungen am Ölmarkt. Am Vortag war bekannt geworden, dass die Lagerbestände in der vergangenen Woche überraschend um rund 1,4 Millionen Barrel gestiegen waren. Steigende Reserven in den USA sorgen in der Regel für Verkaufsdruck am Ölmarkt.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)