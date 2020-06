Trading-Webinar: Europäische Nebenwerte - Wie Sie als Investor vom Small Cap Effekt profitieren können!

Heute im Fokus

DAX springt zum Start hoch -- Asiens Börsen legen zu -- Softbank erwägt Verkauf von T-Mobile-Aktien -- 5.000 Stellen bei Lufthansa auf der Kippe -- Fed will Unternehmensanleihen kaufen

Störungen im Mobilfunknetz der Telekom. Washington erlaubt US-Firmen Kooperation mit Huawei bei 5G. Ex-eBay-Mitarbeiter in USA angeklagt. ProSiebenSat.1 will plattformunabhängig unterhalten. SAP will Kunden mit neuer Software CO2-Analysen ermöglichen. Bank of Japan bestätigt ultralockere Geldpolitik. 3M mit 20% Umsatzrückgang im Mai. United Airlines hofft mit Milliardenkredit durch die Krise zu kommen.