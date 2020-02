Ab 1. März: Neue Depotgebühr bei Flatex

Kurz vor Jahresultimo präsentierte der Online-Broker Flatex seinen Kunden eine Preis­anpassung, die es erst auf den zweiten Blick in sich hat. Im ab 1. März 2020 gültigen Preis-Leistungs­verzeichnis findet sich eine neue Gebühr, die auf alle verwahrten Wertpapiere berechnet wird. Wie berechnet sich die neu eingeführte "Depotgebühr"? Und wir wirkt sie sich konkret auf Kunden aus? finanzen.net gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Die Preiserhöhung von Flatex im Wortlaut

Ab März ist das bislang kostenlose Depot bei Flatex endgültig passé. Die neue Depotgebühr von 0,1 % pro Jahr wird "monatlich auf Grundlage des Kurswertes der verwahrten Wertpapiere zum jeweiligen Monats­ultimo ermittelt und mit einem Anteil von 1/12 von 0,1 % bewertet", so der Wortlaut im ab 01.03.2020 gültigen Preis- und Leistungs­verzeichnis (PLV).

Beispiel: Mit welcher Gebührenbelastung müssen Flatex-Kunden rechnen?

Ein Flatex-Kunde, der im Schnitt Anlagen im Wert von 150.000 Euro in seinem Depot lagert, muss mit zusätzlichen Gebühren von 150 Euro im Jahr kalkulieren. Bei Anleger mit 300.000 Euro Depotvolumen beträgt die Zusatz­belastung 300 Euro. Was viele Kunden offen­sichtlich ärgert: Mit der neuen Gebühr beteiligt sich die Bank künftig indirekt an den Kurs­gewinnen ihrer Kunden. Denn mit steigendem Depotvolumen steigt der auch der absolute Betrag der an Flatex zu entrichtenden Depotgebühr.

Wie erheblich diese Zusatzbelastung durch die neue Depotgebühr sein kann, zeigt folgendes Beispiel. Ein Anleger ordert an Xetra Wertpapiere im Gegenwert von 12.500 Euro und hält diese danach 5 Jahre in seinem Flatex-Depot. Zusätzlich zu den Order­gebühren von derzeit 2 x 5,90 Euro für Kauf und Verkauf (zzgl. Fremdspesen und Börsengebühren) zahlt der Anleger künftig bis zum Verkauf und damit über fünf Jahre hinweg zusätzliche Depotgebühren. Diese Zusatzbelastung beläuft sich auf 62,50 Euro (5 x 0,1 % x 12.500 Euro), wobei Änderungen des Kurswerts in dieser Beispiel­rechnung nicht berücksichtigt sind.

Hat Flatex den Bogen überspannt?

Dank kostenlosem Depot und simpler Preisstruktur hat sich der ober­fränkische Discount­broker Flatex in den letzten Jahren zur Branchengröße aufgeschwungen. Dass die Anteils­eigner der börsen­notierten Flatex AG höhere Renditen erwarten, ist eine Sache. Die Reaktion der Kunden auf die massive Preiserhöhung ist die andere. Wie finanzen.net von Branchen­insidern erfahren hat, stapeln sich bei zahlreichen Wettbewerbern derzeit die Depot­anträge wechsel­williger Flatex-Kunden.

Auch bei finanzen.net Brokerage, dem Wertpapier­handelsangebot, das finanzen.net in Kooperation mit der Comdirect anbietet, schlagen derzeit weit mehr Neukunden auf als üblich. Einiges deutet daher darauf hin, dass der Onlinebroker Flatex mit der "Abschaffung des kostenlosen Depots" (Wirtschaftswoche, Ausgabe 22.12.2019) den Bogen überspannt haben könnte und tausende Kunden dem Onlinebroker den Rücken kehren. Da tröstet es auch nur wenig, dass ab März die Gebühren für Auslandsorders gesenkt und die Provisionen auf Dividenden­zahlungen ausländischer Aktien abgeschafft werden sollen.

Ist auch Geld auf dem Verrechnungskonto betroffen?

Die neue Gebühr wird laut Preis-Leistungs­verzeichnis nur auf verwahrte Wertpapiere berechnet, also auf Aktien, Fonds, Derivate oder Anleihen. Für Beträge, die auf dem Flatex-Cashkonto ruhen, berechnet Flatex weiterhin den bereits im Jahr 2017 eingeführten negativen Guthabenzins. Die Oberfranken hatten diesen erst mit Beginn des vierten Quartals 2019 von 0,4 % auf 0,5 % angehoben. Wer im Schnitt also 25.000 Euro auf dem Verrechnungskonto verwahrt, zahlt hierfür im Jahr Zinsen in Höhe von 125 Euro.

Gibt es Sonderregelungen für Kunden?

Der ein oder andere Flatex-Kunde mag sich die Frage stellen, ob der Broker lang­jährigen Bestands­kunden Sonder­konditionen einräumt. Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht. Auf Nachfrage teilt Flatex unserem Testkunden allerdings mit, dass man "einer Sonder­konditionierung [...] im Augenblick leider nicht entsprechen" könne.

Sind auch Degiro-Kunden von der Preisanpassung betroffen?

Mit der erst im Dezember verkündeten Übernahme der nieder­ländischen DeGiro schwingt sich Flatex mit künftig mehr als einer Million Kunden zu den Schwer­gewichten der Branche auf. Kunden von Degiro sind derzeit nicht von der neuen prozentualen Depotgebühr betroffen. Anders sieht die Sache bei den Negativzinsen aus. Denn Kundengelder werden bei Degiro nicht auf einem Verrechnungskonto, sondern getrennt von der Bilanz auf einem Sammelkonto verwahrt und in Geldmarktfonds investiert. Da Geldmarktfonds auf EONIA-Basis derzeit mit negativen Renditen von zirka 0,45 % pro Jahr aufwarten, kompensiert Degiro diesen negativen Effekt - allerdings nur für die ersten 2.500 Euro. Auf Cashbestände von mehr als 2.500 Euro ergeben sich für Degiro-Kunden somit derzeit negative Renditen von etwa 0,45 Prozent.

Gib es Alternativen für Flatex-Kunden?

Nach der Preiserhöhung kehren auch ehemalige Fürsprecher dem Broker den Rücken. So hat das Verbraucher­portal "Finanztip" am 10. Januar konstatiert, dass Flatex nun "keine Empfehlung mehr" sei. Die neue Gebühr "klinge erst einmal überschaubar, läppere sich aber mit der Zeit".

Anleger, die nach günstigen und transparenten Alternativen Ausschau halten, können im Depot-Vergleich auf finanzen.net die Konditionen führender Anbieter vergleichen. Einen ausführlichen Vergleich der Depotkosten verschiedener Banken finden Anleger auch in Ausgabe 11/2019 von Finanztest. Die Warentester haben 34 Filial- und Direktbanken verglichen und erhebliche Unterschiede bei Depot- und Ordergebühren ermittelt. 1

