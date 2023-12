Online-Seminar: Profitabler Optionshandel auch ohne Meinung zur kommenden Marktrichtung

Profitipps für Ihr Depot

Der Optionshandel ist die "Königsklasse des Börsenhandels". Er ist theoretisch und operativ sehr anspruchsvoll, bietet aber ein Vielfaches an Renditepotential gegenüber klassischem Aktienhandel. Im Online-Seminar am 29. Dezember ab 18 Uhr erfahren Sie, wie Ihnen der Einstieg in den Optionshandel gelingt.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Asset- und Derivatklassen gibt es hier sowohl theoretische als auch statistisch nachgewiesene Vorteilsargumente für eine höhere Rendite. Nach einer gut fundierten Ausbildung und mit etwas praktischer Erfahrung kann der Handel grundsätzlich später bequem am Schreibtisch oder per Smartphone "nebenher" (also neben einer anderen Berufstätigkeit) laufend praktiziert werden, ohne dass relevante Zeit für laufende Börsennachrichten, Chart- oder Fundamentalanalysen aufgewendet werden muss. Ziel des Online-Seminars am 29. Dezember ab 18 Uhr ist, genau zu verstehen, was man tut und wie es zu Gewinnen kommt, ohne auf externe Informationen angewiesen sein zu müssen.

Professor Arun Chaudhuri wird im Online-Seminars am 29. Dezember ab 18 Uhr vor allem mit Optionen auf den US-amerikanischen Basisindex S&P 500 arbeiten, da diese in der Praxis die besten Liquiditätsvorteile bieten.

Als Teilnehmer werden Sie lernen, wie Optionen als Teil eines diversifizierten Portfolios genutzt werden können, welche Rolle die Volatilität im Optionshandel spielt und wie Stillhaltergeschäfte als Einkommensstrategie eingesetzt werden können. Professor Chaudhuri wird zudem aufzeigen, wie man mit Optionen in verschiedenen Marktszenarien agiert - sei es in Bullen- oder Bärenmärkten.

Ihr Experte im Online-Seminar

Prof. Dr. Arun Chaudhuri hat Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften an der TU Darmstadt studiert und in Wirtschaftstheorie promoviert. Nach seinen Anfangsjahren als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group war er in diversen Managementpositionen tätig u.a. bei T-Systems und SAP sowie als Gründer und Vorstand eines internationalen IT-Service Unternehmens. Neben seiner weiteren Beratungstätigkeit war er auch über 12 Jahre Professor für Betriebswirtschaft an einer privaten Hochschule. Er hat sich in wechselnder Intensität und Strategie seit 30 Jahren mit Börse beschäftigt. Seit über 2 Jahren ist er nun in Vollzeit ausschließlich mit eigenem Geld als privater Optionstrader aktiv und bezieht daraus sein regelmäßiges reales Einkommen.